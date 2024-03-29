150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدى نحو 150 ألف مصل، مساء اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 150 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من إجراءات الاحتلال المشددة ومنعه دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية، ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد.
وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.
وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى، الصلاة، عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكان أكثر من 125 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك. --(بترا)
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