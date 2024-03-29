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المخطوفون يموتون والجيش يراوح مكانه

3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
بقلم: ناحوم برنياع
29/3/2024

ما بدأ كانفجار صبياني، عديم الأساس، انتهى بتراجع صبياني. الفتى المراهق الذي ترك البيت صارخا يعود إليه صامتا، من الباب الخلفي، جائعا لما تبقى من وجبة العشاء. ليس خيرا أن البيت الأبيض يرى في رئيس وزراء إسرائيل عدوا. أسوأ بكثير، أكثر ضررا بكثير أن يرى البيت الأبيض فيه نكتة. عندما أوقف نتنياهو ديرمر وهنغبي في الطريق إلى الطائرة، كتبت أنهم في مجلس الأمن القومي في واشنطن استقبلوا الحرد بابتسامة. الضحك تواصل كل الطريق إلى التراجع.
بايدن أراد أن يفهم كيف تسعى إسرائيل لأن تهاجم كتائب حماس في رفح بينما هي تعرف بأن مليونا ونصف مليون نازح ونحو 800 ألف محلي يكتظون فيها. هنغبي سيشرح: المرة الأخيرة التي خطط فيها عملية في رفح كانت عندما تسلق على برج في ياميت عشية السلام مع مصر وكذب بأنه يوشك على الانتحار. ديرمر سيشرح: تعليمه العسكري هو أنهاه في الجالية اليهودية في ميامي بيتش. تركيبة الوفد هي العقاب الحقيقي الذي أوقعه نتنياهو على البيت الأبيض.
للإهانة في واشنطن توجد تداعيات غير طيبة على الجهد لإعادة المخطوفين. لكن ما يحصل في الجانب الإسرائيلي من القصة لا يعد بالخير -ولا حتى في نظر الوسيط الأميركي.
في يوم الأربعاء ليلا، انعقد كابينت الحرب مرة أخرى كي يبحث في المفاوضات وفي مدى التفويض الذي يعطيه للوفد الإسرائيلي. كما كان متوقعا، اتفق على الانتظار. لعل حماس، لعل الوسطاء، يطرحون اقتراحا جديدا.
في هذه الأثناء، يموت المخطوفون والجيش يراوح في المكان. آخر التقديرات يتحدث عن أن نحو نصف المخطوفين ليسوا بين الأحياء. هذا تقدير: آمل أن أكون مخطئا. لكن إذا كان ثمة أحد ما في الجانب الإسرائيلي يلعب على الوقت فهو مجرم.
الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات منقسم الآن إلى قسمين: رئيس الموساد دادي برنياع من جهة؛ اللواء نيتسان الون من جهة أخرى. كلاهما شخصان ممتازان، يريدان بكل قوتهما إعادة المخطوفين. أنا لا أعرف عن خصام شخصي بينهما. لكن التقديرات التي يسمعانها في مداولات مغلقة تشير إلى خلاف حاد، عسير على التسوية. من فوق هذا الخلاف تحوم شخصية نتنياهو، اللغز. في نظر الأول واعدة؛ في نظر الآخر مشوشة. إذا كنت فهمت على نحو صائب، فإن برنياع (وليس لي به علاقة قربى عائلية) مقتنع بأن السنوار يلعب على الوقت. هو غير معني بالاتفاق. وكان برنياع توصل إلى هذا الاستنتاج قبل أسبوعين، بعد لقاء مع رئيس الـ"سي.أي.ايه" بيرنز ودون صلة بهذا اللقاء.
مبعوثو حماس أعربوا عن استعداد للتقدم، وإسرائيل لا يمكنها أن تقول لا، لا تجاه طلب الأميركيين، لا تجاه عائلات المخطوفين. نتنياهو زود برنياع بتفويض أوسع مما أعطاه الكابينت في الماضي. كان يمكنه أن يتفاوض على تغيير عدد السجناء الذين سيتحررون في الجولة القريبة، عودة النازحين إلى شمال القطاع (الكمية، العمر، الجنس) وعلى انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في أثناء وقف النار. حماس أصرت على إلغاء تام للتفتيش بين الجنوب والشمال، وقف القتال مع ضمانات دولية وخروج الجيش من كل غزة. وعلى أعداد السجناء أيضا أصرت حماس على العدد الذي ذكرته في بداية المحادثات، في اللقاء في باريس.
رئيس الموساد أمل بأن يلين الضغط العسكري الإسرائيلي مواقف السنوار. هذا لم يحصل، سواء لأن الجيش لا ينجح في هذه الأثناء في لمس النقاط الكفيلة بأن تؤثر على السنوار أم لأنه منيع على التأثير.
برنياع اقتنع بأن خطة السنوار هي اجتياز رمضان من دون اتفاق. اتفاق غير جيد لأسياده الإيرانيين وغير جيد له. لا مصلحة له في أن يفتح الباب للتطبيع بين إسرائيل والسعودية ولجبهة أميركية- سُنية- إسرائيلية تجاه إيران. هو يتفاوض مثلما في الشرق الأوسط، يبتز قليلا، يهدد قليلا ويلعب على الوقت.
إن فرضية من هو مشارك في هذا الفهم، هي أن نتنياهو معني بالاتفاق. والدليل: هو أعطى لرئيس الموساد تفويضا أوسع مما درج على الاعتقاد؛ سمح لأعضاء الوفد الحديث في المحادثات في القاهرة رغم أنه أمرهم باكتفاء بالاستماع، ورغم حقيقة أنه بعث معهم رجله مثابة جليس أطفال (المستشار طلب منه أن يخرج في قسم من اللقاء). هو معني جدا باتفاق مع السعودية ومستعد لأن يدفع عليه بانفصال محتمل عن سموتريتش وبن غفير.
لكن في هذه الأثناء، توجد له قاعدة وائتلاف، وبالتالي فهو يخفي نواياه من خلف خطاب شديد، رافض. النهج البديل أقرب إلى نهج نيتسان الون: السنوار معني بالصفقة. معظم الخبراء للسنوار، إذا ما تبقى في إسرائيل خبراء للسنوار يؤيدون على ما يبدو هذا النهج. هو ثابت تماما: التغيير المهم الوحيد في شروطه هو أنه سمح لمندوبيه في باريس الموافقة على وقف نار متسع، بينما تبقى قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وعندها طرحت مسألة التفويض. آيزنكوت ادعى بأن الطاقم لم يتلق تفويضا بالعمل. الطاقم لم يتلق، لكن برنياع تلقى، كان الجواب. نتنياهو حظر عليه أن يقول لنظرائه إلى أن يصل الحبل الذي تلقاه.
حسب هذه الرواية، نتنياهو يعطي حبلا -لا يمكن القول إنه يعرقل الخطوة- لكنه يحرص على ألا يكون في الحبل ما يكفي لتقدم المفاوضات حقا. عندما خرج الوفد إلى الدوحة في بداية الأسبوع، أوضح أعضاؤه لنتنياهو بأن حماس ستعطي جوابا سلبيا. "سافروا وسترون"، قال لهم. بعد ليلة في الدوحة عادوا بخفي حنين. معظم الطاقم الفني عاد بعدهم. وهكذا، أول من أمس، اجتمع الكابينت مرة أخرى فقط كي يجتمع من جديد في الأيام المقبلة ليعطي بعض حبل آخر ويأمل بالخير. "تخفيض زاحف"، هكذا أسمى هذا شخص مطلع على المحادثات.
المراوحة في المفاوضات توازي المراوحة في غزة، المراوحة في لبنان والمراوحة في واشنطن. كل شيء عالق. من مراوحة إلى مراوحة تقل أوراق إسرائيل. في نظري، كان من الأفضل دفع ثمن كبير، إعادة المخطوفين كلهم والبدء من جديد. ليس نصرا مطلقا؛ بداية مطلقة. يوجد لهذا الكثير جدا من الأمور التي ينبغي عملها. لكن المسيرة تعمل بشكل مختلف، والزمن والمخطوفون.

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