سرايا القدس تقصف تجمع جنود إسرائيليين

سرايا القدس تقصف تجمع جنود إسرائيليين
التاريخ
3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت تموضعا لمدفعية وجنود إسرائيليين، شرق المحافظة الوسطى، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
-(وكالات)
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