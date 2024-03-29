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سرايا القدس تقصف تجمع جنود إسرائيليين

3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت تموضعا لمدفعية وجنود إسرائيليين، شرق المحافظة الوسطى، بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل. -(وكالات)

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