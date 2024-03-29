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الأمم المتحدة: لا مكان آمنا بغزة

3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - شددت الأمم المتحدة على أن "لا مكان آمنا" في قطاع غزة، وذلك عقب بث مشاهد مصورة توثق إعدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين اثنين بدم بارد خلال محاولتهما العودة إلى شمال غزة.
ووصف متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، المقطع المصور الذي وثق جريمة الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين العزل، بأنه "صادم"، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف دوجاريك، أن "مما نراه على الأقل، فإنه يؤكد ما كنا نقوله منذ البداية، وهو أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة"، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن الظروف المحيطة بهذا الأمر تحتاج إلى تحقيق كامل".
ومساء الأربعاء الماضي، بثت قناة "الجزيرة" مشاهد مروعة توثق إعدام جيش الاحتلال، مدنيين فلسطينيين اثنين، خلال محاولتهما العودة إلى مناطق شمال غزة، عبر شارع البحر.
وتظهر اللقطات شابين يقتربان من موقع تمركز لجنود الاحتلال، على شارع البحر، وهما يلوحان بأيديهما براية بيضاء، لإظهار أنهما أعزلان، قبل أن يختفي أحدهما ويتم إعدامه بالرصاص، فيما شعر الثاني بالخطر، وتراجع وهو يلوح برايته البيضاء، لكن مدرعة للاحتلال لاحقته، وقامت بإطلاق النار عليه من رشاشها الثقيل وأعدمته على الفور.
ولم يكتف الاحتلال بجريمته بحق الشهيدين، بل قامت إحدى جرافاته بالتمثيل بجثتيهما وجرفهما باتجاه القمامة وإلقاء التراب عليهما، أمام بقية النازحين الموجودين في المنطقة.
وينضم هذا المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى كشفت عنها وسائل إعلام في الفترة الأخيرة، وثقت عمليات قتل الاحتلال وإعدامه المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة بشكل متعمد، فضلا عن الاستهدافات الصهيونية المباشرة لمنتظري المساعدات الإنسانية، في ظل اتساع رقعة المجاعة.
ولليوم الـ175 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.-(وكالات)

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