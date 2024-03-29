القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين ميركافا بمحيط مجمع الشفاء

القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين ميركافا بمحيط مجمع الشفاء
التاريخ
3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيلتين من نوع ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" بمحيط مجمع الشفاء في مدينة غزة.
وقالت القسام إنها أوقعنا جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح بمحيط الشفاء بعد قصفهم بقذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم.-(وكالات)
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