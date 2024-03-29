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القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين ميركافا بمحيط مجمع الشفاء

3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيلتين من نوع ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" بمحيط مجمع الشفاء في مدينة غزة.


وقالت القسام إنها أوقعنا جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح بمحيط الشفاء بعد قصفهم بقذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم.-(وكالات)

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