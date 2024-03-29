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عشرات الشهداء والجرحى بغزة.. دراسة أميركية تؤكد فاعلية هجمات المقاومة

3/29/2024 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية مما أدى لاستشهاد 71 وإصابة 121 آخرين، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة 61 من جنوده بمعارك قطاع غزة في أقل من أسبوع، وأكد معهد دراسة الحرب الأميركي فاعلية هجمات المقاومة الفلسطينية.
وبذلك ترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا. وخلفت غارة صهيونية على نادي الشجاعية الذي يؤوي نازحين شرق مدينة غزة، 15 شهيدا وعشرات المصابين.
ومنذ الصباح تقصف الآليات العسكرية للاحتلال منازل بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، مما أدى لاشتعال النيران فيها، في حين تقصف الدبابات حي الرمال والمناطق المحيطة به.
وفي وسط القطاع، استشهد 8 فلسطينيين إثر غارة للاحتلال على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارات مخيم النصيرات.
كما، استشهد 12 شخصا وأصيب آخرون في غارة صهيونية على مبنى سكني في حي النصر شمالي رفح. وما يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية لخان يونس.
كما استشهدت فلسطينية وأصيب 3 آخرون إثر استهداف قوات الاحتلال لمسجد سعد بن أبي وقاص بمخيم جباليا، بصاروخين، انفجر أحدهما وتسبب في إلحاق ضرر كبير بالمسجد والمنازل المجاورة.
الى ذلك، تواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط معاناة المرضى والنازحين من غياب الخدمات الصحية، والطعام والمياه، جراء الحصار الذي تفرضه على المستشفى منذ 12 يوما.
وقصفت آليات الاحتلال عددا من المنازل في محيط مجمع الشفاء، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الصحفي في إذاعة القدس المحلية محمد أبو سخيل، برصاص قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 137 صحفيًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على غزة ، إذ اقتحمته في 15 تشرين الثاني ( نوفمبر) الماضي، بعد حصاره مدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.
ويواصل الاحتلال هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
ميدانيا، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها "استهدفت بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات تجمعا لجنود الاحتلال داخل منزل في محيط مستشفى ناصر غرب خان يونس، مما أدى لإيقاعهم بين قتيل وجريح وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم".
بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حدثا صعبا وقع للجنود في غزة، وأن ما لا يقل عن 5 مروحيات نقلت حوالي 15 جنديا وضابطا مصابين من غزة إلى مستشفيات سوروكا وشعاري تسيدك وبلينسون وإيخيلوف، بعد إطلاق قذيفة مضادة نحوهم.
وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق استهداف دبابتي ميركافا غرب حي تل الهوى بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105".
كما أكدت القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
وأشارت الكتائب إلى هبوط مروحية للاحتلال لإجلاء القتلى والجرحى من منطقة القرارة.
من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف الهاون في عملية مشتركة مع كتائب القسام تجمعات لجنود صهاينة في محيط مجمع الشفاء.
وأضافت السرايا أنها استهدفت آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة "تاندوم"، وتجمعا آخر لآليات الجيش الصهيوني ومقرا للقيادة جنوب شرق كيسوفيم بصواريخ "بدر واحد".
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ يوم الأحد الماضي.
وكان الاحتلال قد قال إن عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ما تزال مستمرة.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن القوات الصهيونية تقاتل للحفاظ على المناطق التي استولت عليها بالفعل في غزة، مما يُظهر صمود المسلحين الفلسطينيين.
ووفقا لتحليل أجراه معهد دراسة الحرب بواشنطن، فإن حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة نفذت أكثر من 70 هجوما استهدفت القوات الصهيونية داخل مجمع الشفاء وما حوله، منذ بدء الهجوم الصهيوني الأخير هناك في 18 اذار(مارس) الحالي.
وتذكر نيويورك تايمز أن المعدل المرتفع لهجمات الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة على القوات الصهيونية، يشير إلى أن الفصائل الفلسطينية تحتفظ بدرجة كبيرة من الفاعلية القتالية في المنطقة، على الرغم مما سمتها "جهود التطهير الصهيونية" المستمرة حول مدينة غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول (اكتوبر)الماضي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ويواصل الاحتلال الحرب، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".-(وكالات)

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