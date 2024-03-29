بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار بغزة يستمر 6 أسابيع على الأقل

بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار بغزة يستمر 6 أسابيع على الأقل
التاريخ
3/29/2024 11:26:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن ، الجمعة، اننا نعمل مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة وتقديم المساعدات وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأضاف بايدن اننا نعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل وسنعمل ليكون أكثر ديمومة.
واشار اننا نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة، بما في ذلك لبنان.-(وكالات)
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