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بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار بغزة يستمر 6 أسابيع على الأقل

3/29/2024 11:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن ، الجمعة، اننا نعمل مع الشركاء لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة وتقديم المساعدات وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.


وأضاف بايدن اننا نعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل وسنعمل ليكون أكثر ديمومة.
واشار اننا نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة، بما في ذلك لبنان.-(وكالات)

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