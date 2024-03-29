بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار بغزة يستمر 6 أسابيع على الأقل

وأضاف بايدن اننا نعمل مع الشركاء لإقرار وقف فوري لإطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل وسنعمل ليكون أكثر ديمومة. واشار اننا نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته في الدول المجاورة، بما في ذلك لبنان.-(وكالات)

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