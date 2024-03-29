البرلمان العربي يرحب بإصدار العدل الدولية قرارًا بشأن دخول المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رحب البرلمان العربي، بإصدار محكمة العدل الدولية، تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.
وجدد في بيان له، اليوم الجمعة، مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد البرلمان العربي، على أن تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن رقم (2728) والمطالبة بوقف إطلاق النار، يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية، لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.--(بترا)
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