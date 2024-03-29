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النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

3/29/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أريج الحاج* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/3/26

أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، العمل على تضمين قضايا النساء السودانيات بشكل فعال في محادثات السلام والمفاوضات الانتقالية، وضمان تمثيلهن بنسب تتناسب مع واقعهن ومساهماتهن في المجتمع.
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في ظل الحرب الجارية التي تشهدها السودان، تبرز مأساة غير مروية بالقدر الكافي، هي مأساة النساء اللاتي يدفعن ثمناً باهظًا جراء هذه الحرب ويتم إقصاؤهن في الوقت نفسه من المشاركة في الحوار حول كيفية إنهاء هذه الحرب. ويتزامن شهر المرأة العالمي مع فترة عصيبة يعيشها السودان، حيث تتعرض نساؤه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية إلى الخطف وفقدان المعيل، في سياق يتسم بالفقر المدقع ونقص المرافق الطبية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والوقائية.
خلفت الحرب التي اشتعلت في 15 نيسان (أبريل) من العام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية تعد الأكبر عالميا، حسب تقارير الأمم المتحدة، التي تقول إن هناك أكثر من 8 ملايين نازح جراء الحرب، 88 في المائة منهم من النساء والأطفال. وهناك أكثر من 4 ملايين امرأة وطفلة يواجهن خطر الاعتداءات الجنسية. وهناك تقارير مقلقة عن وجود أسواق لبيع النساء في السودان.
تكمن المفارقة المؤلمة في أن النساء اللاتي كن في الصفوف الأولى خلال الثورة السودانية التي أسقطت حكومة عمر البشير في 11 كانون الثاني (يناير) 2019، وجدن أنفسهن مهمشات ومستبعدات من مراكز صنع القرار في الحكومة الانتقالية. يحدث ذلك على الرغم من حجم مساهماتهن وتضحياتهن. وقد ظلت الوعود بتخصيص 40 في المائة للتمثيل النسائي لتلبية تطلعات النساء السودانيات حبراً على ورق، وكانت النسبة أقل بكثير مما وعدن به، مما يعكس إخفاقاً في تلبية تطلعات النساء السودانيات وفشلاً في الاعتراف بدورهن الحيوي في المجتمع والعملية السياسية.
يتمثل أحد أكبر العوائق التي تقف حائلاً أمام تحقيق السلام وحماية النساء والفئات الضعيفة في أن للبلد تاريخا طويلا من الإفلات من العقاب. ولا يشكل عدم محاسبة مرتكبي الفظائع عائقًا أمام العدالة الانتقالية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى استمرار دائرة العنف هذه، حيث صارت العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي وقعت في إقليم دارفور منذ سنوات تتكرر في الخرطوم والجزيرة وأماكن أخرى. وبذلك، يعكس الافتقار التام للعدالة فشل الدولة السودانية والمجتمع الدولي، ويرسل رسالة للضحايا مفادها بأنهم لا يستحقون العدالة، وأن الجناة يمكنهم مواصلة أفعالهم بلا خوف من العواقب.
على الرغم من أنه من المبكر الحديث عن دور سياسي محدد في حكومة تتشكل بعد السلام، فإن الاعتراف بمعاناة النساء من داخل الكواليس السياسية السودانية أصبح مطلبا ملحا، حيث تجري حالياً مفاوضات وجهود لعدد من المبادرات لتحقيق انتقال سلمي في السودان. ومع ذلك، يبدو أن السياسيين لم يستفيدوا من تجارب الماضي، فقضايا النساء لم تحظ بالأولوية المستحقة ضمن جدول أعمال المفاوضات، وهو ما يشير إلى استمرارية التهميش والإقصاء التي تتمثل في وعود جديدة بتقليل حصة النساء في البرلمان عن سابقاتها، والتي أصبحت الآن 30 في المائة، على الرغم من حجم التضرر البالغ جراء الحرب، والذي انعكس أثره على نساء السودان. ويعكس هذا الواقع نقصًا في الإرادة السياسية لضمان تمثيل عادل وفعال للنساء في المستقبل السياسي والاجتماعي للسودان.
ومن الجدير بالذكر أن جذور هذا الإخفاق المتمثل في تحديد أولوية دور المرأة في الحياة السياسية تعود إلى المعتقدات الشخصية لبعض الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية. وكنت قد مررت شخصيا بنقاش بين بعض القادة السياسيين السودانيين، تم فيها التشكيك في صحة ودقة الأرقام المتعلقة بحوادث الاعتداءات الجنسية، وهو ما يمثل تجاهلا للأدلة والشهادات المقدمة، ويسهم في تعزيز صمت النساء وخوفهن من عدم الاعتراف بما يعانين، ومن وصم المجتمع لهن بالعار. وهذا التشكيك سيترتب عليه ضياع التوثيق، وبالتالي المحاسبة للمتورطين. وهناك ضرورة لمعالجة هذا الوضع -حتى قبل التوصل إلى سلام في السودان.
في السياق نفسه، وصلت شهادات النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية في السودان، حسب التقارير التي قامت بتوثيقها لجنة الأطباء، إلى 417 حالة. وبطبيعة الحال، لا تعبر هذه الأرقام غالبًا عن الأرقام الحقيقية التي تكون في أكثر الأوقات مضاعفة، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى الجهات التي ترصد البلاغات في ظل انقطاع وسائل الاتصالات والوضع الأمني الخطير. وفي السياق نفسه، صرح الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، في بيان له أنه "استمع إلى روايات مقلقة للغاية عن عنف جنسي يرتكب ضد النساء والفتيات، ويزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها". وتشير التقارير إلى أن 70 في المائة من الانتهاكات تحدث في أغلب الأوقات بشكل جماعي وأمام أسر الضحايا كنوع ممنهج من الإذلال، واعتبار أن انتهاك أجساد النساء هو وسيلة عقاب وسلاح قوي لإضعاف الآخر من خلال هذه الممارسات التي يبقى أثرها النفسي لأجيال. والمقلق أيضًا زيادة نسب الانتحار التي ارتفعت في السودان بسبب عدم توفر العلاج النفسي والطبي، حيث لا توجد جهات تعمل على الدعم والعلاج بعد حدوث هذه الانتهاكات.
وكانت الكتل النسائية السودانية التي دأبت على الحديث عن حقوق النساء في السودان ومعاناتهن تتعرض في أغلب الأوقات لهجوم المجتمع -نسائه ورجاله- الذي يخلط بين حقوق النساء المشروعة وبين العادات والتقاليد السودانية. وفي مجتمع ذكوري مثل السودان يحاول فيه الرجال السيطرة على النساء، لا تخلو المنابر السياسية من هذه السردية التي تحجم وتتحدث علانية عن "إزعاج" تسببه النساء المطالبات بدور أكبر في الحياة السياسية. وتقول هاجر الشيخ، وهي محللة متخصصة في الوضع السياسي والحقوقي في السودان: "إننا نشاهد العديد من الناشطات والحقوقيات المدافعات عن حقوق النساء في أغلب الأوقات حديث الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة متنمرة عليها هي ورفيقاتها، بطريقة تزيد من صعوبة العمل مقارنة بزملائهن من الرجال".
يفرض الواقع السوداني الحالي دورًا جديدًا للمرأة. من غير المعقول أن تختفي المطالبات المشروعة ضمن مباحثات التفاوض التي جرت بين المكونات العسكرية والمدنية، وتم فيها تجاهل بنود حقوق النساء ومنع الانتهاكات في الحرب. ونحن نعتقد أن السلام يمكن أن يتحقق. وهنا يبرز السؤال: لماذا لم يتم وضع بند يمنع حدوث اعتداءات جنسية على النساء؟ ولماذا لا يكون هناك اتفاق واضح بالتجريم لأن الاغتصاب يحدث كجريمة ممنهجة يعاقب عليها القانون الدولي؟ على الرغم من المبادرات والوساطات التي ترعاها الولايات المتحدة ودول أوروبية واعتبار تحقيق السلام أولوية قصوى، إلا أن تلك الرعاية تفتقر إلى أجندات الحقوق الأساسية.
وهنا تبرز إرادة المجتمع الدولي الحقيقية ورغبته -إما في حل حرب السودان وضمان سلام مستدام، أو تحقيق سلام مؤقت يفشل في معالجة القضايا الأساسية التي تواجه السودان. وبذلك، فإن السلام المرجو لا يمكن أن يتحقق من دون تحقيق العدالة للجميع. ومن الواضح أن كلاً من النخب السياسية السودانية والوسطاء الإقليميين يسهمون في خلق حالة التجاهل التي تواجه أوضاع النساء في السودان. ولذلك، تتطلب التحديات التي تواجه النساء في السودان بالتحديد اهتماما دوليا وتحركا ملموسا، حيث يسهم الصمت الدولي وعدم كفاية التغطية الإعلامية لمعاناة النساء في السودان في بقاء الأزمة من دون حل. كما أن المجتمع الدولي ووسائل الإعلام مطالبون بلعب دور أكثر فاعلية في تسليط الضوء على هذه القضايا ودعم جهود النساء والمنظمات الحقوقية في السودان لضمان حقوقهن وحمايتهن من الانتهاكات.
على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه السودان. وهو مطالب أيضًا بوضع ملف المرأة السودانية خلال هذه الحرب ضمن أولويات المفاوضات الجارية والمستقبلية، وضمان أنها تحظى بالحماية الكاملة، وأن أطراف النزاع لا تعتبر النساء من ساحات الحرب المشروعة التي يمكنها خوضها والإفلات بعد ذلك من العقاب كما جرت العادة. كما ينبغي تعزيز المساواة وتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 1325 حول النساء والسلام والأمن، والتي تدعو إلى زيادة مشاركة النساء في جميع جهود الوقاية من النزاعات وحلها.
من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، العمل على تضمين قضايا النساء بشكل فعال في محادثات السلام والمفاوضات الانتقالية، وضمان تمثيلهن بنسب تتناسب مع واقعهن ومساهماتهن في المجتمع. وليست النساء في السودان مجرد ضحايا، إنهن أيضا قائدات ومحركات رئيسية للتغيير والسلام، ويجب اعتبارهن شريكات في عملية بناء مستقبل السودان. ويجب أن نتذكر أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان لن يكون ممكنًا من دون معالجة جذور المشاكل التي تعاني منها النساء في السودان وضمان حقوقهن بشكل كامل. لقد حان الوقت لتغيير السردية وتركيز الجهود على بناء مستقبل يضمن للنساء المكانة التي يستحققنها في قيادة ووضع لبنات السلام للسودان الجديد.

*أريج الحاج: صحفية وباحثة في مجال العلاقات الدولية والأمن القومي، حاصلة على درجة الماجستير التنفيذي في العلاقات الدولية برعاية مشتركة من مدرسة ماكسويل ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS. كما تحمل أيضا درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم من جامعة السودان للعلوم.

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