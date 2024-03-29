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تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

3/29/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جان ماركو* - (أوريان 21) 14 آذار (مارس) 2024

على الرغم من أن الحرب على غزة أدت إلى تصعيد كلامي بين أنقرة وتل أبيب، فقد استمرت العلاقات بين البلدين كما كانت من قبل، حيث ما تزال الروابط وأوجه التقارب بينهما قوية.
المكتب الصحفي للرئاسة التركية/وكالة فرانس برس.
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كان أول رد فعل لتركيا على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة حذرا بشكل مدهش، مثلما كان رد فعلها على غزو أوكرانيا قد أدهش المراقبين بطابعه القانوني، حيث أصرت على احترام سيادة كييف. وفي كلتا الحالتين، عرضت أنقرة، التي تتمتع بعلاقات قوية ومستمرة مع الطرفين المتحاربين، القيام بوساطة كما سبق وأن اقترحتها. وفي كلتا الحالتين أيضًا، لم تكن الازدواجية الظاهرة في هذا الموقف الأولي فقط وليدة الظروف فقط، وإنما تعود إلى الطبيعة العميقة لدبلوماسية بلد كثيراً ما أجبر، على مدار تاريخه، على اللعب بأوراق متناقضة محفوفة بالمخاطر.
في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عندما شنت حماس هجومها غير المتوقع، كانت تركيا وإسرائيل في خضم عملية مصالحة جاءت بعد أكثر من عقد من العلاقات المتغيرة التي أوشكت في بعض الأحيان على الوصول إلى حد القطيعة، قبل الدخول في فترات شاقة من الترميم. وكانت القدرة على إدارة هذه الحالة المتقلبة هي أول ما شكل مفاجأة. وجاءت نتيجة لتقاربات سياسية واستراتيجية متعددة، وعلى الخصوص، اقتصادية. فما مستقبل هذه العلاقة المعقدة في الوضع الجديد الذي تفرضه عودة مركزية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في الشرق الأوسط؟
بما أن تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل في العام 1949؛ أي بعد وقت قصير من إنشائها، فإن هاتين الدولتين شريكتان قديمتان تعرفان بعضهما بعضا جيدًا. وعلى الرغم من بعض المناوشات الخافتة التي تسببت فيها الصراعات الإسرائيلية العربية خلال حقبة الحرب الباردة، كانت علاقتهما المتبادلة ممتازة بعد نهاية العالم ثنائي القطب، ولم يبدُ أن وصول "حزب العدالة والتنمية" إلى السلطة في بداية الألفية سينهي هذا التوافق الودي. وقد استضافت أنقرة في العام 2008 مفاوضات غير رسمية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والنظام السوري، لكنها لم تكلل بالنجاح.
التقارب التركي مع "حماس"
لم تكن القضية الفلسطينية هي التي أدت إلى الخلاف التركي الإسرائيلي الذي بدأ في العام 2009، بقدر ما كان الوضع الجديد الذي نشأ مع وصول "حماس" إلى السلطة في قطاع غزة بعد انتخابات العام 2006. وهو الحدث الذي أدى إلى تصدع العلاقة التركية الإسرائيلية الذي بدأ في العام 2009.
عندما شنت إسرائيل أول حملة قصف واسعة النطاق على القطاع الفلسطيني من خلال عملية "الرصاص المصبوب"، سرعان ما جاء رد الفعل من أنقرة. وخلال حلقة نقاشية بقيت محفورة في الأذهان في منتدى دافوس في كانون الثاني (يناير) 2009، هاجم رجب طيب أردوغان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بحدة. ومنذ ذلك الوقت، أصبحنا نرى الحكومة التركية الجديدة تقترب من حركة "حماس" وتحاول جعلها مقبولة كشريك رسمي في المفاوضات. وبعد عام من ذلك، أوشكت العلاقات التركية الإسرائيلية أن تصل إلى القطيعة عندما حاولت السفينة "مافي مرمرة"، وهي السفينة الرائدة في أسطول المساعدات الإنسانية الذي استأجرته منظمة إسلامية تركية، كسر الحصار على غزة. وأثناء عملية اقتحام المركب، قُتل تسعة من ناشطي الإغاثة الأتراك، وبدا أن العلاقات بين البلدين قد تضررت بشكل دائم.
ولكن، في العام 2013، وبشكل غير مسبوق، وافق بنيامين نتنياهو على تقديم الاعتذارات التي كان يطالب بها أردوغان كشرط لترميم العلاقات. غير أن هذه المبادرة أجهضت في العام 2014 بسبب حملة جديدة من الضربات الإسرائيلية على غزة باسم "الجدار الواقي"، التي أدانها زعيم "حزب العدالة والتنمية"، متهمًا إسرائيل بأنها "تجاوزت هتلر في الهمجية". ولم تتم استعادة العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى إلا في العام 2016 بتبادل السفراء، وبعد تقديم تعويضات لعائلات ضحايا الأسطول. لكن هذه التهدئة في العلاقات لم تدم طويلًا هي الأخرى.
في العام 2019، أثارت "مسيرة العودة الكبرى" التي قام بها سكان غزة، والتي ووجهت بقمع شديد وتسببت في سقوط عدد كبير جدا من الضحايا الفلسطينيين، مواجهة كلامية أخرى بين الرئيس التركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية. وتبع ذلك تدهور جديد في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وكان يجب الانتظار حتى العام 2022 وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأنقرة ليتم تبادل البلدين السفراء مرة أخرى. تم ذلك في سياق كانت أنقرة تحاول فيه تسوية خلافاتها مع العالم العربي (مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، إلخ)، وحيث بدا أنها دخلت مرحلة من التقارب الشامل مع إسرائيل، بعد "اتفاقيات أبراهام".
كان اللافت في هذا في آخر المطاف، علاوة على هذه التقلبات وبغض النظر عن هذا الخصام الدائم، هو المرونة التي سمحت بالحفاظ على العلاقة بين بلدين؛ فلا اقتحام سفينة المساعدات الإنسانية، ولا الضربات المكثفة المتزايدة على غزة، ولا التوترات اللفظية الحادة بين القادة، ولا القمع الدموي للمظاهرات الفلسطينية نجحت في تقويض العلاقات المتقلبة بين القوتين الإقليميتين.
مكانة الجالية اليهودية
حتى نفهم الكيفية التي مكنت العلاقات التركية الإسرائيلية من البقاء والانتعاش بانتظام، من المهم فهم العوامل التي تسهم في هيكلتها بصفة مستدامة. وتشكل متانة الروابط الاقتصادية المحور الأول لهذه الاستمرارية. ولكي نقتنع بذلك، يكفي أن نذكر أنه خلال أعوام النزاع التي ذكرناها أعلاه، ضاعفت تركيا صادراتها إلى إسرائيل ثلاث مرات، من 2.3 مليار دولار في العام 2011 إلى 7.03 مليار دولار في 2022. وتأتي تركيا -التي تؤمن 5.2 في المائة من واردات إسرائيل- في المرتبة الخامسة بين كبار الموردين لتل أبيب، وهي سابع أكبر زبون لها بنسبة 2.2 في المائة من صادراتها، وهو ما يمثل 2.5 مليار دولار سنويا. وتتعلق هذه التدفقات التجارية بمجالات أساسية. ونجد في مقدمة الواردات الإسرائيلية من تركيا الصلب، والحديد، والمنسوجات، والسيارات والأسمنت، من دون أن ننسى النفط الأذربيجاني الذي يمر عبر القوقاز وشرق الأناضول من خلال أنبوب باكو - تبليسي - جيهان فميناء جيهان. ويغطي هذا الخط 40 في المائة من إمدادات إسرائيل السنوية من النفط الخام. كما توفر مجموعة "زورلو" التركية 7 في المائة من الكهرباء التي تستهلكها إسرائيل. ومن جانبها، تقوم إسرائيل بشكل أساسي بتصدير المواد الكيميائية والمواد عالية التقنية إلى تركيا. وقد لعبت هذه الصادرات دوراً لا يستهان به في تحديث الإنتاج الصناعي التركي خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في مجال الدفاع.
كما تشكل الذاكرة عنصراً آخر في العلاقات بين البلدين يساعد على تجاوز تقلبات مسار العلاقات بينهما. كان اليهود إحدى "الملل"1 في الإمبراطورية العثمانية التي استقبلت، خاصة في مدنها الساحلية البارزة (سالونيك، إسطنبول، إزمير، إلخ)، اليهود السفارديم المطرودين من إسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر. وعلى الرغم من الوضع غير المتكافئ الذي كانوا يعيشونه منذ بدايات الجمهورية، كما أبرزته حلقات عدة من معاداة السامية قبل وأثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، فإنهم يشكلون إحدى آخر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي، في بلد لا يتنكر لهم، كما أظهر ذلك مؤخراً نجاح المسلسل التركي "كولوب" (Kulüp)، الذي يرتكز على ملاحظة دقيقة لخصوصياتهم اللغوية والثقافية. وقد أسهم هذا الماضي وهذا المناخ في تدفق السياح الإسرائيليين إلى تركيا، الذين واصلوا زيارة هذا البلد على الرغم من الأزمات المتعاقبة، حيث كانوا من أوائل الزوار الأجانب قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
مصالح استراتيجية
أخيراً، ومهما كانت الطبيعة النزاعية السائدة في علاقاتهما، لا ينبغي التقليل من أهمية المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. فتركيا، التي ما تزال حليفًا للغرب بحكم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تضم عددًا من القواعد العسكرية المهمة: قيادة القوات البرية للجناح الجنوبي للحلف في إزمير؛ ورادار الدفاع الصاروخي الباليستي في كوريسيك، الموجه بشكل أساسي نحو إيران؛ وقاعدة إنجرليك الجوية التي يمكن أن تستوعب الطائرات التي تنقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل. وفي شباط (فبراير) 2024، انضمت أنقرة إلى مبادرة "درع السماء" الأوروبية، بناءً على مبادرة أطلقتها ألمانيا في العام 2023 ودعمتها 17 دولة. وسوف يستخدم هذا المشروع، الذي رفضته فرنسا، من بين أمور أخرى، الصاروخ الإسرائيلي طويل المدى "السهم 3"، 3 Arrow.
بالإضافة إلى ذلك، تعيش الدولتان نزاعاً دائماً مع سورية. ففي أعقاب سلسلة من التدخلات العسكرية التي نفذتها منذ العام 2016، سيطرت أنقرة على شرائط حدودية من الأراضي السورية، وما تزال تديرها وتجهزها منذ ذلك الحين، حتى وإن نفت عن نفسها أي أطماع وحدوية، وادّعت أن هدفها الأساسي يتمثل في منع تواجد ميليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية المرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني". أما إسرائيل، فيقوم جيشها بانتظام، في سياق الصراعات المستمرة، بضرب مواقع النظام السوري وحلفائه (حزب الله اللبناني) في المنطقة، وإذا لزم الأمر، بموافقة روسيا.
على الرغم من أن المسؤولين في البلدين أعربوا عن خلافات ملحوظة بشأن تدخل كل منهما في القوقاز، إلا أنه لوحظ وجود تقارب استراتيجي أيضًا في العام 2020 خلال حرب ناغورني قره باغ الثانية، حيث قدم كلاهما دعما عسكريا ثمينا لأذربيجان، مما سمح لها في نهاية المطاف بإعادة إحكام سيطرتها على الجيب الأرمني.
ظل فلسطين
على الرغم من تيارات التقارب هذه، تبقى العلاقات بين البلدين متأثرة بانتظام، منذ نحو خمسة عشر عاماً، بخلافاتهما الدائمة حول القضية الفلسطينية -وبشكل خاص حول الوضع السائد في غزة. فبعد اقتحام سفينة "مافي مرمرة" في حزيران (يونيو) 2010، جمدت أنقرة 16 اتفاقية أسلحة مع إسرائيل. وهو قرار يجب أن يُنظر إليه أيضًا على أنه تكريس للقوة العسكرية التركية الناتجة عن هذا التعاون، والذي برز مع إنشاء نظام هيكلة الصناعات الدفاعية التركية التي تغذت بالنموذج الإسرائيلي، أو من خلال إنتاج أسلحة متطورة مثل الطائرات المسيّرة، والتي كانت في الأصل تأتي من إسرائيل.
في الآونة الأخيرة، في كانون الثاني (يناير) 2024، استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة البلدان التي يتم التصدير إليها. ويمنع هذا القرار الشركات التركية من تلقي المساعدات العامة للتصدير إلى تل أبيب، ما يبرز مجال المناورة الذي تتمتع به تركيا الآن داخل سوق تصدير كبيرة، لكنها لا تمسّ فعلاً بالعلاقات التجارية الثنائية. ففي نهاية الشهر نفسه (كانون الثاني/ يناير) 2024، أظهرت إحصائيات وزارة النقل التركية أن أكثر من 700 سفينة تركية وصلت إلى الموانئ الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أي بمعدل 8 سفن يوميا. وتتعلق الشحنات المنقولة بمنتجات أساسية لآلة الحرب الإسرائيلية (فولاذ، نفط، منسوجات، الخ)، وتشمل شركات قريبة في كثير من الأحيان من دوائر السلطة في تركيا، "مما يظهر النفاق والخطاب المزدوج للقادة"، وفقًا للصحفي التركي المستقل متين سيهان.
سمح تشدد الموقف التركي بعد بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة وما رافقه من سقوط الكثير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، للنظام، بالبقاء في تناغم مع مشاعر المواطنين الأتراك. وهذا أمر مهم بالنسبة لـ"حزب العدالة والتنمية"، خاصة وأنه من المقرر إجراء انتخابات بلدية في 31 آذار (مارس) 2024، والتي يأمل أردوغان أن يستعيد بفضلها مدينتي أنقرة وإسطنبول الرمزيتين اللتين خسرهما حزبه في العام 2019. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا التصلب إلى المساس بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، أو حتى إلى قطع رسمي للعلاقات الدبلوماسية. بدلاً من ذلك، ستحاول أنقرة، معتمدة على خبرتها في إدارة الأزمات التي اكتسبتها على مدى العقدين الماضيين، العمل على احتواء تطور علاقاتها التجارية مع إسرائيل، وتعويضها بإحياء علاقاتها مع دول الخليج (المملكة العربية السعودية والإمارات على وجه الخصوص)، وكذلك مع مصر.
قد يتيح تجاوز الموعد الانتخابي الربيعي لأردوغان فرصة العودة إلى موقف أكثر دبلوماسية، مستعملاً حجة خدمة القضية الفلسطينية، إلى جانب القوى الإقليمية الأخرى المنخرطة بكثافة منذ بداية الأزمة (قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة). لن يكون مثل هذا الموقف، في نهاية المطاف، بعيداً عن مشاعر الرأي العام، الملتبسة هي الأخرى، حيث ظل الأتراك حذرين منذ البداية، وغير مؤيدين في غالبيتهم لفكرة قطع العلاقات التجارية. لذلك، من المرجح أن يعتمد النظام على مجموعة من المصالح والمشاعر المتضاربة للحفاظ على العلاقة الملتبسة التي ظلت قائمة مع إسرائيل لفترة طويلة.

*جان ماركو: أستاذ في معهد العلوم السياسية بغرونوبل (فرنسا)، وباحث مشارك في المعهد الفرنسي لدراسات الأناضول في إسطنبول. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.

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