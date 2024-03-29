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الاحتلال يعترف بجريمة جديدة في غزة

3/29/2024 11:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، بعد أن نشر مقطع فيديو للحادث.


ونقلت الشبكة عن بيان للجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة "بطريقة مريبة"، وقال البيان إنه تم قتل الفلسطينيين وجرف جثتيهما "خشية أن يكونا حاملين متفجرات".

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