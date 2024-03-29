الاحتلال يعترف بجريمة جديدة في غزة
التاريخ
3/29/2024 11:25:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، بعد أن نشر مقطع فيديو للحادث.
ونقلت الشبكة عن بيان للجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة "بطريقة مريبة"، وقال البيان إنه تم قتل الفلسطينيين وجرف جثتيهما "خشية أن يكونا حاملين متفجرات".
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