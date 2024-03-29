إسرائيل تهاجم تقريرا أمميا حذّر من مجاعة وشيكة في غزة



وقالت وحدة تنسيق الشؤون المدنية الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) إن "إسرائيل تعي التداعيات المؤسفة للحرب على السكان المدنيين في غزة"، لكنها تنصلت من أن إسرائيل لا تدير عمليات توزيع الأغذية في القطاع، واتّهمت وكالات أممية بما سمته العجز عن التعامل مع "كميات المساعدات التي تصل يوميا".



وشكّكت الوحدة الإسرائيلية في دقة معلومة وردت في التقرير الأممي تفيد بأن ما معدّله 500 شاحنة، 150 منها محمّلة مواد غذائية، كانت تدخل القطاع يوميا قبل الحرب، بينما تدخله حاليا 60 شاحنة محمّلة أغذية في اليوم.



وجاء في رد كوغات "في كل حين، هناك مئات الشاحنات المتوقفة على الجانب الغزّي من معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء السلطات في إسرائيل" من تفتيشها، قائلة "قبل الحرب كان يدخل يوميا ما معدّله 70 شاحنة محمّلة أغذية"، من دون توفير أي مصدر.



وكان التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي فاقم المخاوف الدولية بإشارته إلى أن سكان غزة يعانون من جوع "كارثي" وتوقّع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى مايو/أيار في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.



ويأتي ذلك في ظل العلاقات المتوترة بين إسرائيل وبعض الوكالات الأممية، خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل تمنعها من توزيع المساعدات في شمال غزة.



كما سبق للوكالة أن واجهت اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة، في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى)، مما دفع العديد من الدول إلى تعليق تمويلها على خلفية تلك المزاعم.





إلى ذلك، وجهت إسرائيل انتقادات لـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" لإيراده أرقام وزارة الصحة في غزة فيما يتصل بحصيلة الشهداء والمصابين، واعتبرت أن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "مصلحة إستراتيجية" في ذلك، فيما تعتمد وسائل إعلام ومنظمات إنسانية والأمم المتحدة تلك الأرقام، ويقول خبراء إنها قد تكون أقل من الأرقام الفعلية للضحايا.



ووفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" يقدَّر عدد الذين يواجهون ظروفا قاسية بنحو 1,1 مليون فلسطيني، أي نصف السكان، في ظل ما يعيشه قطاع غزة من صعوبة وصول المساعدات وشحها.



كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في وقت سابق من انفجار وشيك في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة تخيم على هذا القطاع المحاصر.