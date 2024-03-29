إعلام عبري: تكتيك جديد لحماس تحسبا لاجتياح رفح



وجاء في تقرير للصحيفة أن حماس "تعمل في الفترة الأخيرة على حماية عناصرها ومعداتها التي تبقت بحوزتها؛ استعدادًا لمواجهة الجيش الإسرائيلي حال قيامه باجتياح رفح".



وتابعت أن "الحركة عمدت إلى اتباع تكتيك جديد يعتمد على تنفيذ هجمات محدودة فقط ضد قوات الجيش؛ ادخارًا للقوات والمعدات"، مشيرة إلى أن "التكتيك الجديد يُمكِّن الحركة من عدم كشف عناصرها أمام خطر الاستهداف من جانب الجيش بشكل نسبي، ويتيح أيضًا الحفاظ على جزء من قواتها تحسبًا لليوم الذي سيعقب الحرب".



وزعمت الصحيفة أن "إسرائيل كانت قد فسَّرت تكتيك حماس القائم على ادخار القوات وتقليل حجم المواجهات المباشرة مع الجيش على أنه دليل ضعف"، منوهة إلى أن "هناك تقديرات إسرائيلية أخرى تفيد بأن ما تقوم به حماس يندرج تحت خطط عمل واستراتيجية مدروسة".



ولفتت إلى أن "رؤية حماس تقوم على أن نجاة جزء كبير من قواتها العسكرية وبقائها عقب الحرب يعد في حد ذاته انتصارًا، حتى ولو تحوّل قطاع غزة إلى خراب".



وعلّقت الصحيفة على "إعادة نشر فيديو قديم للقائد العسكري في حماس، محمد الضيف، قبل أيام، طالب خلاله العالم العربي والإسلامي ببدء الزحف إلى فلسطين للمشاركة في تحرير الأقصى"، مشيرة إلى أن "بث مقطع الفيديو من جديد يأتي من أجل رفع معنويات عناصر حماس وحشد تأييد للحركة خارج القطاع".



وادعت أن "بث الفيديو جاء عقب العمليات العسكرية في مستشفى الشفاء، والتأكيدات بشأن اغتيال القيادي العسكري مروان عيسى، نائب الضيف، خلال غارة جوية على مخيم النصيرات".



خسائر إسرائيلية فادحة

وبحسب الصحيفة، فإن "أحد قادة كتائب عز الدين القسام كان قد ذكر لصحيفة عربية أن الفصائل تتأهب لصد الاجتياح الإسرائيلي لرفح، ونقلت عنه أن عملية رفح لن تكون نزهة عسكرية مثلما تظن إسرائيل".



ونقلت الصحيفة عن القائد قوله إن "جميع المؤشرات تدل على صعوبات تواجهها إسرائيل في تنفيذ عملية رفح البرية، وإن المقاتلين الفلسطينيين من جميع الفصائل مستعدون تماما لإنزال خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي".



واقتبست تصريحات عن مصدر آخر من حماس، تحدث مع وسائل إعلام عربية، قال فيها إن هناك تنسيقا كاملا على أعلى المستويات مع مصادر بـ"محور المقاومة"، من بينهم إيران وحزب الله.



وختم المصدر حديثه بقوله إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود المنطقة بأسرها نحو الانفجار"، وإنه في حال اجتياح رفح، فإن أحدًا لن يمكنه السيطرة على التداعيات، وإنه خلال آخر مشاورات أجرتها حماس مع "محور المقاومة"، اتفقت الأطراف على عدم السماح بكسر حماس في غزة بأي شكل وبأي ثمن.