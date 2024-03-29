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شهيد في قباطية واعتقالات إسرائيلية واسعة بأرجاء الضفة الغربية

3/29/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد طفل فلسطيني وأصيب شابان أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، بلدة قباطية جنوب جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، استشهاد الطفل معتصم نبيل ابو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر السبت، عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.
وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية.
وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة، كما اعتقلت الفلسطيني سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله، وداهم جنود الاحتلال منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، مؤكدة أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل.
كما أكدت المصادر، أن قوات الاحتلال احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.
وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر السبت، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدن وبلدات الضفة، مما أدى لاندلاع مواجهات.
حيث أصيب طفل بشظايا الرصاص الحي والعشرات بالاختناق، في مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة ما تسبب بإصابة طفل (13 عاما) بشظايا الرصاص الحي في رقبته، ونقل لتلقي العلاج في عيادة الرضى الطبية بالبلدة ووصفت اصابته بالمتوسطة، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق قنابل الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال.
وتشهد بلدة بيت أمر اقتحامات مستمرة خاصة وقتي السحور والإفطار، ومداهمة وتفتيش منازل المواطنين والمكوث فيها لفترات طويلة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار.
وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا من مدخلها الشرقي، وتمركز في وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأكدت المصادر، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان.
وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على محافظة أريحا بما فيها بلدة العوجا، وإغلاق مداخل مدينة أريحا ومنع المركبات من الوقوف عند مداخلها والمرور.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال 24 ساعة الماضية، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة، وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن عمليات الاعتقال تركزت في القدس المحتلة، بعد توجه المئات لأداء الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى نحو 7870 حالة اعتقال، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأفادت الهيئة والنادي، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.

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