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فلسطين لا تموت

3/29/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إن كان مجرمو العصر من بني صهيون، ومن لف لفيفهم منذ أزل التاريخ، يتوهمون بأن تجويعهم وتشريدهم وقتلهم، بأنذل وأبشع وأقسى صور عرفها التاريخ، للشعب الفلسطيني المجاهد سيكون فصلا جديدا من فصول أحلام قادة تل أبيب، بأنهم قادرون على إنهاء الوجود الفلسطيني من على هذه الأرض، فإن عليهم أن يدركوا بأن فلسطين لا تموت.
يناضل ويستشهد شعبها ليرتقي إلى أعلى مراتب المجد والرحمة عند خالقه، سبحانه وتعالى، "بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، لكنه لا يموت.
يسجن ويلاقي أعتى صنوف الظلم والعذاب والتنكيل على أيدي قتلة الأنبياء، لكنه لا يموت.
يهجر من أرضه ليعاني مرارة فقدان الوطن لأجيال تتعاقب في الشتات، مع كل ما يحمل ذلك من حسرة وقهر وألم، لكنه لا يموت.
يتبارى الإعلام الصهيوني المدجج بكل التقنيات، ومن خلفه الغربي غالبا، بمكر ودهاء وخسة، لتزييف الحقائق وقلب التاريخ، لكنه لا يموت.
تتكالب عليه عواصم الغرب، متآمرين على مستقبله، داعمين لبني صهيون في مختلف المحافل، متقاسمين المغانم السياسية، لكنه لا يموت.
يراهن البعض أن قضيته قد تصبح ضربا من التاريخ، مثلما حدث لأمم خلت ذابت هويتها وأضحت نَسْيا مَنْسِيا، لكنه لا يموت.
تتبارى الأقلام المأجورة والأصوات الحاقدة عبر وسائل الإعلام حول العالم لتسخيف الواقع الفلسطيني ولوم شعبه على ما آلت إليه الأمور عبر التاريخ، لكنه لا يموت.
يمارس البعض التقليل وعدم الاكتراث وحتى التجاهل لما يواجه الصابرون من أبناء وبنات فلسطين من محن ومآسي وكوارث لم يشهدها التاريخ من قبل، لكنه لا يموت.
الفلسطيني ببساطة هو ذلك الإنسان الذي اختاره الله ليقارع بني صهيون على هذه الأرض، وفي ذلك شرف لا يضاهيه شرف لمن آمن بأن معركة وجوده الحقيقية تكمن في تحرير قبلة المسلمين الأولى وأرض المحشر والمنشر.
وحتى ذلك الوقت، سيبقى الشعب الفلسطيني شوكة في حلق بني صهيون، ليكون هو شعب الله المختار، لا غيره، لمقارعة سفاحي العصر إلى قيام الساعة، وستبقى القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى، مهما تشتت الاهتمامات وغابت الأولويات وتسارعت الأحداث، وستبقى القدس من يجمع شمل الأمة على قلب رجل واحد، ولو بعد حين. "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".

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