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تداعيات الامتناع الأميركي في مجلس الأمن

3/29/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ما تزال ردود الأفعال تتوالى على قرار الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن لوقف الحرب الفوري في غزة لنهاية رمضان. الغالبية رأت في القرار رسالة واضحة قوية لحكومة اليمين الإسرائيلية أن الولايات المتحدة قادرة على رفع الغطاء السياسي عن إسرائيل وهذا سيرتب أعباء سياسية جمة عليها، وقادرة على وقف الإمداد العسكري ما سيجعل إسرائيل في وضع عسكري صعب في الإقليم. أميركا بهذا السلوك في مجلس الأمن تعيد تذكير إسرائيل انها الأقوى وصاحبة اليد الطولى في هذه العلاقة الثنائية، ولا يمكن لإسرائيل أن تعارض ولا تتماشى مع سياسات أميركا وقناعاتها حول ما يجري في غزة.
أميركا فعلت ذلك بعد أن تبجح نتنياهو عدة مرات بالقول انه السياسي الإسرائيلي الوحيد الذي يستطيع أن يقول لا لأميركا فجاء الرد قويا وواضحا، ومن أقوى الداعمين لإسرائيل تاريخيا جوزيف بايدن. لا تريد أميركا أن تتعامل مع إسرائيل الا على أساس المصالح المشتركة والتحالف المتين بين الدولتين وهي تدافع عن إسرائيل إلى النهايات، وهذا واضح من سلوكها الداعم لإسرائيل لا سيما بعد 7 اكتوبر، لكن هذا لا يعني أن تتصرف إسرائيل وحكومتها اليمينية بلا ضوابط أو كوابح وأن تأخذ الدعم الأميركي وكأنه من المسلمات في الجيب.
إسرائيل حصلت على بعض الدعم من بعض العتاة من اليمين في واشنطن. جون بولتن يكتب مدافعا عن إسرائيل في ضرورة إنهاء الحرب بالانتصار وإلا فلا نجاة بعد ذلك لإسرائيل. هو ينتقد بشدة سلوك أميركا في مجلس الأمن معتبرا اياه ضعفا ليس في مكانه ولا توقيته. القناعة هنا أن على إسرائيل إنهاء المهمة والا فإنها لن تتمكن من البقاء والاستمرار. لا يخالف بايدن بالضرورة ذلك ولكنه يعلم حجم التكلفة السياسية الكبيرة التي ستترتب على استمرار عملية عسكرية لا تبدو أهدافها قابلة للتحقيق. هو كديمقراطي يؤمن أن حل الدولتين وإيجاد شريك فلسطيني حاصل على كرامته الوطنية الحل الإستراتيجي للنزاع والضمانة الأساسية للأمن، وأن الحرب الدائرة حاليا لن تجلب إلا مزيدا من الحروب والعنف والدماء.
النقاش في جله حول العلاقة الأميركية الإسرائيلية يعيد مرة أخرى بديهيات النزاع والقضية الفلسطينية لواجهة الحدث في واشنطن، بين أصحاب النظرية اليمينية الدينية التي لا تؤمن إلا بالقتل والعنف، وبين من يؤمن أن حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هو الضمانة الأساسية للسلام والاستقرار والأمن. بعد كل هزة قوية تتعرض لها إسرائيل يحدث انفراج سياسي من نوع ما، وما حدث في 7 اكتوبر سيكون له بلا شك تداعيات سياسية يجري العمل على إعدادها الآن. المرحلة تذكرنا بصواريخ صدام على إسرائيل 1990 وحرب 1973 اللتين انتجتا واقعا إستراتيجيا أفضى لمفاوضات وتسويات سياسية. بعد 7 اكتوبر لا مفر أمام إسرائيل إلا الاشتباك سياسيا لان أهم دروس ذلك اليوم أن حرمان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يستمر دون ثمن.

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