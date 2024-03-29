جازان تستنسخ منافسات دوري روشن - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) استنسخت دورات منطقة جازان الرياضية منافسات دوري روشن في الموسم الرمضاني الحالي، إذ شهدت نحو 35 دورة رياضية في مختلف المحافظات 9 طرق تحاكي دوري المحترفين، في وقت تفوقت وتنافست جماهيريا وحظيت بمتابعة كبيرة.
9 استنساخات
نقلت منطقة جازان روابط أندية الأهلي، والاتحاد، والنصر، والهلال لمدرجات الدورات الرياضية، واستنساخ حماس وإثارة الجماهير، والمنافسة داخل المستطيل الأخضر، وتمثلت أبرز الاستنساخات في التنظيم الاحترافي للمباريات، والحضور الجماهيري الكبير للدورات الرياضية، وإشعال المدرجات بالأهازيج والمشاريخ، وترديد أناشيد الأندية الرياضية، وابتكار أناشيد جديدة لفرق الهواة، ورفع اللافتات والأوراق، وتقليد لأصوات المعلقين والسير على خطى عدنان حمد، ورؤوف خليف، وفهد العتيبي، وتتويج الأبطال على الطريقة العالمية، وممر شرفي للأبطال، وتصدرت دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية بصبيا الشغف الجماهيري والابتكارات الرياضية، وحلت دورة غرفة جازان ثانيا، ودورة جامعة جازان ثالثا، ودورة أبوعريش رابعا، وبطولة ضمد خامسا، ومونديال الدرب سادسا. تنافس رياضي
تنافس نحو 8 ألف لاعبا يمثلون 207 لاعبا في 35 دورة رياضية، تحت إشراف رابطة الأحياء، وتحولت محافظات جازان إلى متنفس وعشق لكرة القدم، وسط حضور كشافي الأندية والمواهب، والإعلاميين من مختلف مناطق المملكة، والإشادة بالدورات، والتي جاءت أبرزها إشادة الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، وشهدت الدورات الرياضية مشاركة فرق النخبة من مختلف المحافظات أبرزهم برشلونة، والكواكب، والترجي، والعربي، وأحلام العبادلة، وسامبدوريا، والرجاء، والنمر، والصاروخ، والخليج، والأمجاد، والوصل، ودبير وغيرهم، إلى جانب تنافس الأمانة، والصحة، والجامعة، والبلديات، والأندية الرياضية، وغرفة جازان، في تنظيم البطولات والإشراف عليها. تتويج الأبطال
اختتمت إثارة الدورات الرمضانية المنفذة بمنطقة جازان، وقص الكواكب من محافظة أبوعريش باكورة البطولات بعد التتويج ببطولة محافظة ضمد، وحصده كأس البطولة ومبلغ 1500 ريال جائزة المركز الأول، واستحواذه على النصيب الأكبر من جوائز البطولة أثبت معها تسيده وحضوره الكبير في النهائيات برئاسة الرئيس الذهبي فهد رفاعي، وخطف العربي بطولة الأمير محمد بن ناصر بصبيا، وأكد تميزه وتفوقه على جميع الفرق المشاركة بالبطولة.
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