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جازان تستنسخ منافسات دوري روشن - جريدة الوطن السعودية

3/29/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) استنسخت دورات منطقة جازان الرياضية منافسات دوري روشن في الموسم الرمضاني الحالي، إذ شهدت نحو 35 دورة رياضية في مختلف المحافظات 9 طرق تحاكي دوري المحترفين، في وقت تفوقت وتنافست جماهيريا وحظيت بمتابعة كبيرة.
9 استنساخات
نقلت منطقة جازان روابط أندية الأهلي، والاتحاد، والنصر، والهلال لمدرجات الدورات الرياضية، واستنساخ حماس وإثارة الجماهير، والمنافسة داخل المستطيل الأخضر، وتمثلت أبرز الاستنساخات في التنظيم الاحترافي للمباريات، والحضور الجماهيري الكبير للدورات الرياضية، وإشعال المدرجات بالأهازيج والمشاريخ، وترديد أناشيد الأندية الرياضية، وابتكار أناشيد جديدة لفرق الهواة، ورفع اللافتات والأوراق، وتقليد لأصوات المعلقين والسير على خطى عدنان حمد، ورؤوف خليف، وفهد العتيبي، وتتويج الأبطال على الطريقة العالمية، وممر شرفي للأبطال، وتصدرت دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية بصبيا الشغف الجماهيري والابتكارات الرياضية، وحلت دورة غرفة جازان ثانيا، ودورة جامعة جازان ثالثا، ودورة أبوعريش رابعا، وبطولة ضمد خامسا، ومونديال الدرب سادسا.
تنافس رياضي
تنافس نحو 8 ألف لاعبا يمثلون 207 لاعبا في 35 دورة رياضية، تحت إشراف رابطة الأحياء، وتحولت محافظات جازان إلى متنفس وعشق لكرة القدم، وسط حضور كشافي الأندية والمواهب، والإعلاميين من مختلف مناطق المملكة، والإشادة بالدورات، والتي جاءت أبرزها إشادة الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، وشهدت الدورات الرياضية مشاركة فرق النخبة من مختلف المحافظات أبرزهم برشلونة، والكواكب، والترجي، والعربي، وأحلام العبادلة، وسامبدوريا، والرجاء، والنمر، والصاروخ، والخليج، والأمجاد، والوصل، ودبير وغيرهم، إلى جانب تنافس الأمانة، والصحة، والجامعة، والبلديات، والأندية الرياضية، وغرفة جازان، في تنظيم البطولات والإشراف عليها.
تتويج الأبطال
اختتمت إثارة الدورات الرمضانية المنفذة بمنطقة جازان، وقص الكواكب من محافظة أبوعريش باكورة البطولات بعد التتويج ببطولة محافظة ضمد، وحصده كأس البطولة ومبلغ 1500 ريال جائزة المركز الأول، واستحواذه على النصيب الأكبر من جوائز البطولة أثبت معها تسيده وحضوره الكبير في النهائيات برئاسة الرئيس الذهبي فهد رفاعي، وخطف العربي بطولة الأمير محمد بن ناصر بصبيا، وأكد تميزه وتفوقه على جميع الفرق المشاركة بالبطولة.

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