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عنيزة تستضيف الإعلاميين لمناقشة الإعلام ورؤية 2030 - جريدة الوطن السعودية

3/29/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت جمعية الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة عنيزة (مراسم)، الخميس، بحضور نخبة من إعلاميي منطقة القصيم، تحت لقاء بعنوان " ليلة مراسم الرمضانية" جلسة حوارية بعنوان "الإعلام ورؤية 2030"، تحت رعاية محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم.
وتضمنت الأمسية جلسة حوارية بعنوان الإعلام ورية 2030، بحضور خالد السليمان و الدكتور سعود المصيبح وعبدالله الشهري وأدار الجلسة زيد المعدي، والتي تناولت كيفية إبراز الجهود الإعلامية في منطقة القصيم، والعمل على توحيد الجهود وتعزيز التواصل مع القطاعات الحكومية والقطاع الثالث، وتطرقت إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات لمسؤولي الإعلام والعلاقات العامة بالمنطقة بما يدعم من حضورهم إعلاميًا، وبما يتوافق مع توجهات القيادة ورؤية المملكة 2030، واشارت لدعم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، في دعم المبادرات والجهود الإعلامية والتي كان لها أثراً إيجابيًا في تحفيز المنظومة الإعلامية في المنطقة .
كما شهدت الجلسة مبادرة لدعم المواهب الإعلامية الواعدة في مبادرة سنوية لتمكين المواهب الإعلامية، وعرضا مرئيا عن أعمال جمعية مراسم.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مراسم عبدالعزيز الخشيبان على أهمية دور الاعلام بما يخدم منطقة القصيم واهتمام سمو أمير منطقة القصيم بالجانب الإعلامي ومنحه جل إهتمامه في مبادراته النوعية وجلسات سموه الثرية وتوج ذلك بجائزة خاصة لصناعة المحتوى الرقمي، كما تضمنت ليلة مراسم الرمضانية على جلسة حوارية بعنوان "الإعلام ورؤية 2030" شارك فيها عدد من الإعلاميين ناقشت الجلسة الحوارية دعم سمو أمير منطقة القصيم في دعم المبادرات والجهود الإعلامية والتي كان لها أثراً إيجابيًا في تحفيز المنظومة الإعلامية في المنطقة .. واستعرض فيها التطور السريع في مجال الإعلام في ظل رؤية السعودية 2030 م ..بقيادة معالي وزير الأعلام في تحوَّل الإعلام السعودي إلى مؤسسة عصرية تواكب التغييرات المتسارعة لتعزيز الوعي والثقافة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة.
يذكر بأن اللقاء الذى حظي بحضور كبير من الاسرة الإعلامية بالقصيم وهدف إلى إبراز الجهود الإعلامية في منطقة القصيم، والعمل على توحيد جهودها لخدمة المنطقة، ولتعزيز التواصل مع القطاعات الحكومية والقطاع الثالث ( القطاع غير الربحي) كافة في منطقة القصيم،

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