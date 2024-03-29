باول: بيانات التضخم الأخيرة توافق توقعاتنا لكن ليس من المناسب خفض الفائدة الآن

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” الجمعة، إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة اليوم، تُظهر أن التضخم يتوافق إلى حد كبير مع توقعات البنك المركزي.

وتعليقًا على البيانات، ذكر“باول” خلال كلمته في مؤتمر الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية في سان فرانسيسكو:“هذا ما كنا نتوقعه ومن الجيد أن نرى شيئًا قادمًا يتماشى مع التوقعات”.

موضوعات“المركزي الروسي” لا يرى بديلاً لليوان عملة لاحتياطياته النقدية التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات

وتابع:“إنها (قراءة التضخم) ليست منخفضة مثل معظم القراءات الجيدة التي حصلنا عليها في النصف الثاني من العام الماضي، لكنها بالتأكيد تتماشى مع ما نريد رؤيته”.

وأضاف أن صناع السياسة لا يعتقدون أنه من المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة حتى تثق اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأن التضخم يتجه نحو الانخفاض عند 2% على أساس مستدام.

وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن الثقة سترتفع، وأن الاقتصاد سيشهد تسجيل“المزيد من قراءات التضخم الجيدة مثل تلك المسجلة في العام الماضي”.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يستبعد البنود متقلبة الأسعار – في فبراير بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وذلك أبطأ من 2.9% في يناير، ويتماشى أيضًا مع التوقعات.

وأكد“باول” أن السياسة النقدية في وضع جيد للاستجابة لمجموعة من المسارات المختلفة للبيانات، مضيفًا:“تريد أن تكون في وضع يمكنك من خلاله الاستجابة، ليس فقط على الحالة الأساسية، ولكن إذا حدث تباطؤ لانخفاض التضخم أو ضعف الاقتصاد”.

وأردف أن أداء الاقتصاد يمكن أن يكون في كثير من الأحيان“غير متوقع”، لكن الاحتياطي الفيدرالي مستعد إذا حدث ذلك، مضيفًا:“من المهم القيام بهذا الأمر بشكل صحيح”.

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