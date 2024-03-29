المركزي الروسي لا يرى بديلاً لليوان عملة لاحتياطياته النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) قال البنك المركزي الروسي إنه لا يملك خيارات أفضل من اليوان الصيني عملة لاحتياطياته النقدية بعد سنتين من حرب الكرملين على أوكرانيا وما أعقبها من عمليات مصادرة لأصوله الدولية.

كتب بنك روسيا المركزي في تقريره السنوي الصادر اليوم أن هناك بدائل محدودة للعملة الصينية لاستخدامها في الاحتياطيات النقدية لأن الأدوات المالية للدول الصديقة لروسيا تنطوي على مخاطر هائلة.

موضوعاتمصر تحصل على 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد إقرار المراجعتين صندوق النقد يقر أول مراجعتين لبرنامج مصر “باول”: بيانات التضخم الأخيرة توافق توقعاتنا لكن ليس من المناسب خفض الفائدة الآن

أوضح التقرير:“تُعد أسعار صرف هذه العملات متقلبة بشدة، والأسواق تعاني من انخفاض السيولة، وفي عدد من هذه الدول تُفرض قيود على حركة رأس المال، ما يشكل عقبة أمام استخدامها.

هذه العوامل تقرر سلفاً الدور الرئيسي لليوان الصيني في تكوين أصول الاحتياطيات النقدية”.

دور اليوان

لعبت الصين دوراً مهماً بشكل متنامٍ في اقتصاد روسيا إذ سعى رئيسها فلاديمير بوتين إلى إعادة توجيه التجارة نحو آسيا والابتعاد عن أوروبا في أعقاب فرض العقوبات على روسيا جراء الحرب.

كانت التجارة مع بكين عاملاً أساسياً في تمكين الاقتصاد الروسي من الصمود أمام العقوبات، علاوة على تعزيز الإنفاق الحكومي.

ذكر البنك المركزي الروسي أيضاً أن الدور الذي لعبه اليوان الصيني على الصعيد الدولي وسيولته“تطور بطريقة كبيرة” خلال الأعوام الأخيرة.

حل اليوان السنة الماضية محل الدولار الأميركي بوصفه العملة الأكثر تداولاً في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول اليوان في السوق الروسية كان محدوداً قبل الغزو.

بلغت احتياطيات روسيا الدولية حتى 22 مارس الجاري، 590.1 مليار دولار، بعد أن تراجعت 40 مليار دولار تقريباً على مدى سنتين من الحرب، بحسب بيانات البنك المركزي الروسي.

يتضمن ذلك 300 مليار دولار من الاحتياطيات التي جمدتها البلدان الغربية، والتي قال البنك إنه يعمل على حمايتها لأنه يحتفظ بحقوق ملكية الأصول.

اختتم التقرير بأنه خلال 2023، نمت قيمة الاحتياطيات الروسية بصورة طفيفة، لكن“العامل الأساسي في هذه الزيادة كان ارتفاعسعر الذهب مقوماً بالدولار الأميركي”.

منذ بداية الحرب، لم يكشف البنك المركزي عن مكونات الاحتياطيات الدولية، بل أعلن فقط عن أنصبة الذهب والعملات الأجنبية.

المصدر: