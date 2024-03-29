صندوق النقد يقر أول مراجعتين لبرنامج مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اليوم المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد الذى وقعته مصر مع الصندوق، وزيادة حجم البرنامج.
أتاح إقرار المراجعتين حصول مصر على دفعة من القرض المتفق عليه بقيمة 618 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 820 مليون دولار.
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كانت مصر قد اتفقت على برنامج تسهيل ائتمانى ممدد فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار حصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار لكنها جمدت البرنامج تحت ضغط أزمة العملة، قبل أن تعيد إحياء الاتفاق مع الصندوق الشهر الحالى وترفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بخلاف نحو 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولى.
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