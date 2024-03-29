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صندوق النقد يقر أول مراجعتين لبرنامج مصر

3/29/2024 11:20:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى اليوم المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد الذى وقعته مصر مع الصندوق، وزيادة حجم البرنامج.

أتاح إقرار المراجعتين حصول مصر على دفعة من القرض المتفق عليه بقيمة 618 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 820 مليون دولار.

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كانت مصر قد اتفقت على برنامج تسهيل ائتمانى ممدد فى 2022 بقيمة 3 مليارات دولار حصلت على الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار لكنها جمدت البرنامج تحت ضغط أزمة العملة، قبل أن تعيد إحياء الاتفاق مع الصندوق الشهر الحالى وترفع قيمته إلى 8 مليارات دولار بخلاف نحو 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولى.

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