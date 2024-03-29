مصر تحصل على 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد إقرار المراجعتين

أقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر مع مصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وبموجب هذه الخطوة تحصل مصر على نحو 820 مليون دولار أمريكى (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

موضوعاتصندوق النقد يقر أول مراجعتين لبرنامج مصر “المركزي الروسي” لا يرى بديلاً لليوان عملة لاحتياطياته النقدية العلاقات المصرية الإيطالية تشهد توقيع 10 اتفاقيات في مختلف المجالات

وذكر الصندوق أنه عند استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذى أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد.

ووافق المجلس على طلب السلطات للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافى الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.

وقال إن ظروف الاقتصاد الكلى منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبى وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، بجانب الضغوط من حرب روسيا وأوكرانيا وكذلك الحرب فى فلسطين فضلا عن التوترات فى البحر الأحمر.

ونوه إلى أن هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلى ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما فى ذلك من صندوق النقد الدولى.

وتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد أكثر إلى 3% فى السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالى 4.5% فى السنة المالية المقبلة.

وقال الصندوق إن التضخم لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.

أضاف أن الصفقة الاستثمارية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار فى رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

لكنه شدد على أن استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية فى إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدى بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلى فى مصر، وكذلك التنفيذ القوى للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام للصندوق ورئيسة المجلس التنفيذى:“تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير فى غزة وإسرائيل. كما تؤدى الاضطرابات فى البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التى تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبى والإيرادات المالية”.

أضافت:“لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التى يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول للنقد الأجنبى، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلى، بما فى ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبى، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام”.

قالت:“وينبغى مواصلة الجهود للمضى قدما، ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية”.

وشددت على أن تركيز البنك المركزى المصرى بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسى لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.

وقالت إنه من شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد فى إدارة الطلب الزائد.

ونوهت إلى أن السعى إلى ضبط أوضاع المالية العامة من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطى ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وقالت إنه يظل من الضرورى استبدال دعم الوقود غير الموجه بالإنفاق الاجتماعى الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.

واختتمت:“إن تحقيق أهداف البرنامج يخضع للمخاطر. وعلى الصعيد الخارجى، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. وعلى الصعيد المحلى، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبى حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية فى عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلى، أمرا بالغ الأهمية. وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية”.