قبيل كسوف نادر للشمس.. نياغارا تعلن حالة الطوارئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بادرت منطقة نياغارا الكندية، بإعلان حالة الطوارئ، قبل كسوف كلي نادر للشمس يتوقع أن يحدث في الثامن من أبريل وأن يستقطب جموعا كبيرة عند منطقة الشلالات الشهيرة وحولها.وذكرت المنطقة في بيان، أن الحاكم جيم برادلي أعلن حالة الطوارئ "بدافع الإمعان في توخي الحذر".



وجاء في بيان صحفي لمنطقة نياغارا "إعلان حالة الطوارئ يعزز الأدوات التي تملكها المنطقة للحفاظ على صحة السكان والزوار وسلامتهم وحماية بنيتنا التحتية الحيوية من أي احتمالات قد تحدث".



ويمر الكسوف من فوق الشلالات الخلابة الواقعة على الحدود الكندية الأمريكية، ويتوافد كثيرون على الفنادق والنُزُل المتوفرة للإيجار قبل حدوث الظاهرة ليشهدوها عند إحدى عجائب الطبيعة في أميركا الشمالية.

