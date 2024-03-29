الاحتلال يعترف بجريمة جديدة بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الجيش الإسرائيلي اعترف بدفن فلسطينيين بواسطة جرافة، بعد أن نشر مقطع فيديو للحادث.



ونقلت الشبكة عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة "بطريقة مريبة".



وقال البيان، إنه تم تصفية الفلسطينيين وجرف جثتيهما "خشية أن يكونا حاملين متفجرات".