الاحتلال يعترف بجريمة جديدة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الجيش الإسرائيلي اعترف بدفن فلسطينيين بواسطة جرافة، بعد أن نشر مقطع فيديو للحادث.
ونقلت الشبكة عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين اقتربا من منطقة العمليات وسط غزة "بطريقة مريبة".
وقال البيان، إنه تم تصفية الفلسطينيين وجرف جثتيهما "خشية أن يكونا حاملين متفجرات".
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