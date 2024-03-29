إنتاج النفط الخام الأميركي يتراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في كانون الثاني إلى 12.533 مليون برميل في اليوم، بتراجع 6% عن كانون الاول، بعد طقس بارد عطل بعض الإنتاج.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في كانون الثاني إلى 5.361 مليون برميل في اليوم، في نزول بنحو 5% عن الشهر السابق، وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا نحو 13 % إلى 1.122 مليون برميل في اليوم.
وكانت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 آذار.
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