إنتاج النفط الخام الأميركي يتراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في كانون الثاني إلى 12.533 مليون برميل في اليوم، بتراجع 6% عن كانون الاول، بعد طقس بارد عطل بعض الإنتاج.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في كانون الثاني إلى 5.361 مليون برميل في اليوم، في نزول بنحو 5% عن الشهر السابق، وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا نحو 13 % إلى 1.122 مليون برميل في اليوم.



وكانت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 آذار.

