نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيفات ودائع بنك رأس الخيمة الوطني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وكالة ((موديز)) للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك رأس الخيمة الوطني عند Baa1، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجل عند P-2، وعدلت تصنيف الملاءة الائتمانية الأساسية إلى baa3، مع استقرار النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك.
كما أكدت ((موديز)) أيضاً، تصنيف مخاطر الطرف المقابل بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل للبنك عند A3، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير بالعملة المحلية والأجنبية عند P-2، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى الطويل عند A3، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل على المدى الطويل عند A3. وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير عند P-2، وتصنيفات برنامج السندات متوسطة الأجل غير المضمونة بالعملة المحلية والأجنبية عند Baa1.
وأكدت ((موديز)) في الوقت نفسه، تصنيف الديون غير المضمونة العليا بالعملة الأجنبية عند Baa1، ودعمت تصنيفات برنامج السندات متوسطة الأجل غير المضمونة بالعملة المحلية والأجنبية عند Baa1، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف المدعوم غير المضمون.
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