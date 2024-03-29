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نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيفات ودائع بنك رأس الخيمة الوطني

3/29/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وكالة ((موديز)) للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك رأس الخيمة الوطني عند Baa1، وتصنيفات الودائع قصيرة الأجل عند P-2، وعدلت تصنيف الملاءة الائتمانية الأساسية إلى baa3، مع استقرار النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك.

كما أكدت ((موديز)) أيضاً، تصنيف مخاطر الطرف المقابل بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل للبنك عند A3، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير بالعملة المحلية والأجنبية عند P-2، وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى الطويل عند A3، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل على المدى الطويل عند A3. وتقييم مخاطر الطرف المقابل على المدى القصير عند P-2، وتصنيفات برنامج السندات متوسطة الأجل غير المضمونة بالعملة المحلية والأجنبية عند Baa1.

وأكدت ((موديز)) في الوقت نفسه، تصنيف الديون غير المضمونة العليا بالعملة الأجنبية عند Baa1، ودعمت تصنيفات برنامج السندات متوسطة الأجل غير المضمونة بالعملة المحلية والأجنبية عند Baa1، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف المدعوم غير المضمون.

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