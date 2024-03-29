مجلس رمضاني برأس الخيمة يستشرف دور الشباب في مستقبل قطاع الطيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضاف مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، المجلس الرمضاني الذي تم تنظيمه بعنوان ((دور الشباب في مستقبل قطاع الطيران الإماراتي))، بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ورؤساء مجلس شباب قطاع الطيران المدني بالدولة.
وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية قطاع الطيران الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات الحيوية والداعمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة للتطور المستمر الذي يتطلب مواكبته من خلال قيام أبناء وبنات الوطن بدورهم الحيوي في تحديد مسار صناعة الطيران، مؤكداً أن قطاع الطيران الإماراتي يشهد نمواً متزايداً مدفوعاً بالعديد من العوامل وعلى رأسها قوة الناقلات الوطنية والتي تنافس كبرى الشركات العالمية.
وكشف عن إطلاق مبادرة لتأسيس مجلس شباب الطيران المدني في رأس الخيمة، بهدف المساهمة في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في مختلف المجالات المتصلة بقطاع الطيران المدني واستدامته، والقيام بدورها الهام في تنمية أواصر التعاون بين فئات الشباب بمختلف المراحل العمرية لقيادة مستقبل صناعة قطاع الطيران المدني.
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