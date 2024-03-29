مجلس رمضاني برأس الخيمة يستشرف دور الشباب في مستقبل قطاع الطيران

استضاف مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، المجلس الرمضاني الذي تم تنظيمه بعنوان ((دور الشباب في مستقبل قطاع الطيران الإماراتي))، بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ورؤساء مجلس شباب قطاع الطيران المدني بالدولة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية قطاع الطيران الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات الحيوية والداعمة للاقتصاد الوطني، بالإضافة للتطور المستمر الذي يتطلب مواكبته من خلال قيام أبناء وبنات الوطن بدورهم الحيوي في تحديد مسار صناعة الطيران، مؤكداً أن قطاع الطيران الإماراتي يشهد نمواً متزايداً مدفوعاً بالعديد من العوامل وعلى رأسها قوة الناقلات الوطنية والتي تنافس كبرى الشركات العالمية.

وكشف عن إطلاق مبادرة لتأسيس مجلس شباب الطيران المدني في رأس الخيمة، بهدف المساهمة في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في مختلف المجالات المتصلة بقطاع الطيران المدني واستدامته، والقيام بدورها الهام في تنمية أواصر التعاون بين فئات الشباب بمختلف المراحل العمرية لقيادة مستقبل صناعة قطاع الطيران المدني.