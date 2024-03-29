الإيجارات قصيرة المدى في الإمارات ترسم مستقبل الضيافة

قال سعيد الزبيدي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ((لايك هوم))، إن الإيجارات قصيرة المدى في الإمارات باتت هي التي ترسم مستقبل قطاع الضيافة.

وقال إن دولة الإمارات تحتل موقعاً متصدراً ضمن الثورة الحاصلة في مجال الإيجارات قصيرة المدى، حيث إنها توفر للمسافرين الراحة والخصوصية، ضمن بيئة فريدة تعكس الثقافة المحلية.

وأضاف: يفضل المسافرون الآن تجارب أكثر مرونة وخصوصية، وهذا ما توفره عقاراتنا التي تمزج بين الرفاهية من جهة، والراحة التي يجدها الإنسان في المنزل من جهة أخرى.

وتدعم العديد من الإحصاءات ملاحظات الزبيدي، فإنه وفقاً للبيانات الأخيرة، فقد شهد قطاع الإيجارات قصيرة المدى في الإمارات زيادة عالية في الطلب، حيث تفوقت معدلات الإشغال على مثيلاتها ضمن الفنادق التقليدية ضمن العديد من المجالات. ويُعزى هذا الاتجاه إلى الميزات المتعددة التي تقدمها الإيجارات قصيرة المدى، والتي تلبي مجموعة واسعة من الرغبات، بدءاً من المسافرين الأفراد الحريصين على التوفير في ميزانيتهم، وصولاً إلى العائلات الباحثة عن الرفاهية.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، والازدهار المتصاعد ضمن قطاع السياحة في الإمارات، فإن الإيجارات قصيرة المدى تتفوق على الفنادق التقليدية في الإقبال، ما يشير إلى مستقبل حيوي لهذا القطاع. ويرجع سعيد الزبيدي، الفضل إلى التكنولوجيا في تبسيط التواصل بين مالكي العقارات والنزلاء، ما يعزز مكانة الإمارات كدولة حريصة على الابتكار والإبداع في هذا المجال وغيره من المجالات.

واختتم قائلاً: قطاع الإيجارات قصيرة المدى ليس مجرد اتجاه سائد، بل وجه مستدام لقطاع السياحة في الإمارات، مؤكداً قدرته على جذب المستثمرين الباحثين عن فرص ديناميكية في مجال الضيافة.