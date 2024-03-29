هل تقع ليلة القدر في الليالي الزوجية؟

يجتهد المسلمون بكل بقاع الأرض في نيل الثواب الكبير الذي وعد الله تعالى به عباده خلال رمضان، ومع اقتراب العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك تتشوَّق أنفسهم إلى إصابة ليلة القدر والفوز بأجرها الذي هو خير من ألف شهر.

ومن المعلوم أن هذه الليلة العظيمة تكون في الليالي الوترية من العشر الأواخر، وربما يغيب عن الكثيرين أنها قد تقع في الليالي الزوجية أيضاً.

فقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر على ثلاثة أوجه، الوجه الأول: الحث على التماسها في الليالي الفردية من العشر الأواخر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْراً"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: "وَإِنِّي أُريْتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ".

والوجه الثاني من الأحاديث النبوية الشريفة يحث على تحري ليلة القدر في الليالي الزوجية، كالذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان"، وهذا الحديث يحتمل أن تكون هذه الليلة زوجية أو فردية.

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، أَوْ خَامِسَةٍ تَبْقَى، أَوْ سَابِعَةٍ تَبْقَى"، ومعنى هذا أن ليلة القدر قد تكون في الليالي الفردية أو الزوجية على السواء، لأن الشهر قد يصل إلى ثلاثين أو ينقص إلى تسع وعشرين.

ودلَّت أحاديث أخرى بصورة أوضح على إمكانية مجيء ليلة القدر في الليالي الزوجية، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ".

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَانِ وَعِشْرِونَ، وَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ"، فتفسير أبي سعيد رضي الله عنه للحديث يعني أنها قد تقع في الليالي الزوجية أيضاً.

أما الوجه الثالث من الأحاديث الشريفة فقد دلَّ على الجمع بين الأمرين، وهو تحري ليلة القدر في جميع ليالي العشر الأواخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ".