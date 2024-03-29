إخلاء طائرة تقل 226 راكباً بعد انتشار رائحة كريهة

تم إخلاء طائرة تقل 226 راكبا إلى

بعد اكتشاف "رائحة قوية كريهة" على متنها.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة من مطار شارلوت دوجلاس الدولي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية مساء الأربعاء عندما تسربت الرائحة عبر الطائرة.

وخرج جميع الركاب وأفراد الطاقم باستخدام شرائح الإخلاء والجسر، وفي هذه العملية أصيب أحد الركاب واحتاج إلى علاج طبي.

وعبر بعض الركاب عن قلقهم وقالوا

إن الوضع ظهر برسالة خطأ وأن الطاقم كان ينتظر أفراد الصيانة لتوضيح الأمر.

وأضافوا

: "لم نعتقد أن الأمر سيكون أمرًا كبيرًا، وبعد ذلك سننطلق. وبعد خمس دقائق، بدأت الإعلانات تنطلق وبدأت الأضواء تومض لإعلان "الإخلاء، الإخلاء الآن".

من جهتها قالت شركة فرونتير إيرلاينز إنها ستزود جميع الركاب بقسائم بقيمة 200 دولار للرحلات المستقبلية، بالإضافة إلى الفنادق للمبيت، وفقا لصحيفة "مترو".

وقال متحدث باسم شركة الطيران: "نحن نعرب عن اعتذارنا الصادق وقلقنا للمتضررين ونقوم بالتحقيق في سبب الحادث".

وتشير التقارير الأولية إلى أنه لم يلاحظ أي دخان أو حريق .

وقالت شركة فرونتير إيرلاينز إنها تجري تحقيقاتها الخاصة لمعرفة سبب الرائحة وأنها ستبلغ السلطات الفيدرالية بالحادث.

وهذه ليست الحادثة الوحيدة الأخيرة التي أدت فيها الرائحة إلى إخلاء الطائرة.

في أكتوبر 2022، تم إخلاء رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في ميامي ومتجهة إلى بربادوس على المدرج بسبب رائحة "كيميائية" من الأمتعة المحمولة للراكب.