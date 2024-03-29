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التدخين يزيد من الدهون الحشوية

3/29/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجدت دراسة حديثة أعدها باحثو جامعة كوبنهاغن، أن التدخين قد يزيد من دهون البطن، وخاصة الدهون الحشوية، وهي الدهون غير الصحية العميقة داخل البطن، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية والخرف، وفق ((ديلي ميل)).

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