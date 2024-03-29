التدخين يزيد من الدهون الحشوية
التاريخ
3/29/2024 7:18:18 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة حديثة أعدها باحثو جامعة كوبنهاغن، أن التدخين قد يزيد من دهون البطن، وخاصة الدهون الحشوية، وهي الدهون غير الصحية العميقة داخل البطن، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية والخرف، وفق ((ديلي ميل)).
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