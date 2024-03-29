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طلاب أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية يحيون أمسية موسيقية

3/29/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحيا طلاب أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، لأول مرة، أمسية فنية غنائية بالموسيقى العربية والعروض المبتكرة تحت عنوان (أهلاً رمضان)، تضمنت رحلة موسيقية روحانية مليئة بمزيج من أناشيد وتواشيح التراث الكلاسيكي الديني وغير الديني من بلاد الشام ومصر، تم إنتاجها وتنفيذها بالكامل من الطلبة الموهوبين في فنون الإنتاج.

وشهدت الأمسية، مشاركة وحضوراً جماهيرياً واسعاً من محبي الفنون والمهتمين بالموسيقى العربية والإنتاج الفني من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث أبرزت الأمسية مهارات الطلاب الاستثنائية في إدارة المسرح والصوت، والإضاءة وتخطيط الفعاليات الحية وإخراجها بكفاءة ووفق المعايير العالمية.

وقال البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية: ((نسعى لنقود الإلهام في مجال الفنون الأدائية، كما نسعى لتطوير المواهب الفنية بالتعليم المبتكر والأداء الإبداعي على الصعيدين المحلي والإقليمي، من خلال توفير منصة متفردة للطلاب لعرض مواهبهم على الصعيد الدولي في العديد من الفنون الأدائية)).

بدورها، قالت رجاء أحمد الهامش، نائب المدير التنفيذي بالأكاديمية، تلتزم الكلية بتدريب وتعليم الطلبة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في صناعة الفنون الأدائية بشقيها النظري والعملي، بما يدعم رؤية واستراتيجية الكلية لإعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمهارات اللازمة لقيادة مستقبل هذا المجال.

وتولى طلاب الأكاديمية، إنتاج وتنفيذ العرض بالكامل، من التخطيط وصولًا إلى التنفيذ.

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