طلاب أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية يحيون أمسية موسيقية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحيا طلاب أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، لأول مرة، أمسية فنية غنائية بالموسيقى العربية والعروض المبتكرة تحت عنوان (أهلاً رمضان)، تضمنت رحلة موسيقية روحانية مليئة بمزيج من أناشيد وتواشيح التراث الكلاسيكي الديني وغير الديني من بلاد الشام ومصر، تم إنتاجها وتنفيذها بالكامل من الطلبة الموهوبين في فنون الإنتاج.
وشهدت الأمسية، مشاركة وحضوراً جماهيرياً واسعاً من محبي الفنون والمهتمين بالموسيقى العربية والإنتاج الفني من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث أبرزت الأمسية مهارات الطلاب الاستثنائية في إدارة المسرح والصوت، والإضاءة وتخطيط الفعاليات الحية وإخراجها بكفاءة ووفق المعايير العالمية.
وقال البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية: ((نسعى لنقود الإلهام في مجال الفنون الأدائية، كما نسعى لتطوير المواهب الفنية بالتعليم المبتكر والأداء الإبداعي على الصعيدين المحلي والإقليمي، من خلال توفير منصة متفردة للطلاب لعرض مواهبهم على الصعيد الدولي في العديد من الفنون الأدائية)).
بدورها، قالت رجاء أحمد الهامش، نائب المدير التنفيذي بالأكاديمية، تلتزم الكلية بتدريب وتعليم الطلبة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في صناعة الفنون الأدائية بشقيها النظري والعملي، بما يدعم رؤية واستراتيجية الكلية لإعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمهارات اللازمة لقيادة مستقبل هذا المجال.
وتولى طلاب الأكاديمية، إنتاج وتنفيذ العرض بالكامل، من التخطيط وصولًا إلى التنفيذ.
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