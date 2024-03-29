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«الإخلاص والنية الصادقة»

3/29/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الإخلاص هو الركن الأول في الحياة، وكما ورد في الحديث: ((وأخلص العمل فإن الناقد بصير))، كتاب ((الإخلاص والنية الصادقة)) يتناول هذا الموضوع المتجدد بمنهجية علمية وتوجيه واضح.

بعد المقدمة يبدأ د.ناصر صبره الكسواني بالمبحث الأول ((تعريف الإخلاص والنية)) لغة واصطلاحاً، موضحاً ((علاقة النية بالإخلاص))، و((الإخلاص بالإحسان))، مبيناً ((أهمية الإخلاص والنية الصادقة)) في المبحث الثاني، معقباً بـ((ثمرات الإخلاص والنية الصادقة وآثارهما)) في وقاية الإنسان، و((تفريج الكرب والنجاة من المصائب)) وما يليه من آثار مجتمعية من ((البركة في الأعمار والأعمال)) و((النجاة من الفتن))، لينتقل إلى المبحث الرابع ((من علامات أهل الإخلاص))، ومنها الابتعاد عن العجب وتزكية النفس، والعمل بصمت، و((البعد عن الشهرة)) والمدح إضافة إلى الاستمرارية في العمل مهما تقلبت الأحوال وتغيرت الظروف.

ثم يلتفت في المبحث الخامس إلى مكدرات الإخلاص والنية الصادقة أبرزها الرياء مفصلاً في تبيانه، ليأتي المبحث السادس دوافع وبواعث الإخلاص والنية الصادقة، ومنها الصحبة الصالحة وقراءة سير الصالحين في الإخلاص، فينتقل في المبحث الأخير إلى استعراض بعض النماذج منها ثم تأتي خاتمة الكتاب.

كتاب منهجي يخط السبيل بطرح علمي غزير مستنداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم يتخللها أبيات شعرية ومعاجم لغوية، يطهر النفس وينقيها من شوائبها للتحلي بالإخلاص ما أمكن متوجهة بنية صادقة في كل سبيل لها.

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