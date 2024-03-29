«مدام توسو دبي» يكشف عن تمثال للممثل آلو أرجون

كشف متحف مدام توسو دبي، في بلوواترز، عن تمثال الشمع المنتظر لأيقونة السينما الهندية، آلو أرجون، في حدث فريد أقيم في وسط حشد من الشخصيات المؤثرة ووسائل الإعلام.

آلو أرجون، الفائز بجائزة الأوسكار الوطنية المرموقة في الهند، المعروف باسم نجم الأيقونات و((ملك الرقص))، يظهر الآن في متحف من الشمع، ملتقطاً وجوده الديناميكي وموهبته الفريدة.

يرتدي التمثال جاكيت أحمر أيقونياً يُذكّر بأدائه الراقص في مشهد من فيلم ((آلا فيكونثابورامولو))، ليجسد بذلك جوهر شخصية آلو أرجون الساحرة.

وفي تعليق له عن هذه التجربة والمراحل التي رافقتها، قال آلو أرجون: ((قمت بزيارة مدام توسو في لوس أنجليس وانبهرت! أن أحصل الآن على تمثال شمعي خاص بي هو أمر لا يصدق! عند رؤيتي لهذا التمثال، أشعر بامتنان كبير وتواضع)).

واستلزم إنشاء تمثال آلو أرجون الشمعي انتباهاً دقيقاً للتفاصيل، حيث تم أخذ أكثر من 200 قياس خلال الجلسة التحضيرية في وقت سابق هذا العام. هذه العملية المتعبة تضمّنت التقاط كل جانب من جوانب الفنان، بدءاً من تعبيره إلى حركاته الراقصة المميزة.