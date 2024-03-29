Saturday, 30 March 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«مدام توسو دبي» يكشف عن تمثال للممثل آلو أرجون

3/29/2024 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف متحف مدام توسو دبي، في بلوواترز، عن تمثال الشمع المنتظر لأيقونة السينما الهندية، آلو أرجون، في حدث فريد أقيم في وسط حشد من الشخصيات المؤثرة ووسائل الإعلام.

آلو أرجون، الفائز بجائزة الأوسكار الوطنية المرموقة في الهند، المعروف باسم نجم الأيقونات و((ملك الرقص))، يظهر الآن في متحف من الشمع، ملتقطاً وجوده الديناميكي وموهبته الفريدة.

يرتدي التمثال جاكيت أحمر أيقونياً يُذكّر بأدائه الراقص في مشهد من فيلم ((آلا فيكونثابورامولو))، ليجسد بذلك جوهر شخصية آلو أرجون الساحرة.

وفي تعليق له عن هذه التجربة والمراحل التي رافقتها، قال آلو أرجون: ((قمت بزيارة مدام توسو في لوس أنجليس وانبهرت! أن أحصل الآن على تمثال شمعي خاص بي هو أمر لا يصدق! عند رؤيتي لهذا التمثال، أشعر بامتنان كبير وتواضع)).

واستلزم إنشاء تمثال آلو أرجون الشمعي انتباهاً دقيقاً للتفاصيل، حيث تم أخذ أكثر من 200 قياس خلال الجلسة التحضيرية في وقت سابق هذا العام. هذه العملية المتعبة تضمّنت التقاط كل جانب من جوانب الفنان، بدءاً من تعبيره إلى حركاته الراقصة المميزة.

MENAFN29032024000110011019ID1108038001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث