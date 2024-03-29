«أبعاد فريدة» في «ميستاريا» ابتداءً من 18 أبريل

يكشف ((ميستاريا غاليري)) عن معرضه القادم ((باراديمينسيونال)) (الأبعاد الفريدة)، وهو المعرض المنتظر للفنان الإيراني المبدع ساسان ناصرنيا، الذي سيفتح أبوابه في 18 أبريل، ويدعو الزوار لاستكشاف عوالم الزمان والمكان من خلال لوحات مبتكرة في التشكيل ومتميزة بالمرونة.

وتعكس المجموعة الجديدة لساسان ناصرنيا، الروابط بين الملموس والزائل بشكل ديناميكي ومرن. كل قطعة هي دعوة لمشاهدة جمال اللحظات المجمدة في الزمن، حيث تتحدى مهارة الفنان في فن الخط العربي والفن المعاصر، تصورات المشاهد وتشجع على مزيد من التفاعل مع العالم من حولنا.

وخلال معرض ((باراديمينسيونال))، يمزج ساسان بين الملموس والزائل، مسلطاً الضوء على طبيعة الواقع المتغيرة عبر تمدد القماش وإبراز مفهوم الخط بحدود استثنائية. ويصوغ ساسان، سيمفونية بصرية من خلال التفاعل المعقد بين الشكل واللون، ما يشكل تمثيلاً بصرياً للمساحة تبدو كما لو أنها تلتوي وتتجعد أمام عيون المشاهدين. الأنماط الخطية، والسلاسل، والإيقاع مغطاة بتشكيل جريء يعكس توتراً ديناميكياً بين سطح اللوحة ووهم العمق والحركة، موحياً ببوابة إلى بُعد آخر حيث يتحدى قواعد المنظور والهندسة التقليدية، مستحضراً إحساساً بالأبعاد الفريدة.

وتعبر المجموعة الفنية، عن قوة الفن والخيال، مستحضرة قصة الإمكانيات اللامتناهية وتتيح للمشاهد الاندماج مع الزمن والانغماس في النسيج الرقيق للفضاء وإبداعه اللامحدود. مع كل قطعة، يخوض ساسان إلى ما وراء العالم الحسي والمادي، مشكلاً حواراً تتلاشى فيه الحدود المعتادة مع القطع الفنية، ممهداً الطريق لتجربة لا حدود لها كالفكر وواسعة كالكون، حيث يعيد فن ناصرنيا تعريف فعل المراقبة، مطالباً ليس فقط بأن يُرى ولكن بأن يُشعر، حيث تتشابك خيوط الزمان والمكان في قبضة الجاذبية، متفاعلاً مع المفاهيم الفلسفية التي تستجوب فهمنا للوجود ذاته.

كما يعبر ساسان قائلاً: معرض ((الأبعاد الفريدة أو باراديمينسيونال)) هو نوع من يوميات رحلة جديدة إلى مناطق تجذب انتباهي بشدة، ومستوحاة من ألغاز الوجود، في هذه المجموعة من الأعمال الفنية، يصبح فني الدليل الذي يشير نحو الحقائق التي لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، هذه التفاعلات بين الكون والعدم، البُعد والفراغ، هي محاولاتي المرحة لدعوة نحو التأمل الداخلي والخارجي على حد سواء، هذا المعرض لا يعرض مهارات ساسان الفريدة في التلاعب بالشكل والملمس فحسب، بل يقدم أيضًا تجربة مذهلة تتردد صداها في الإبهار البصري.