«الشارقة للتراث» يبهج الأطفال في «حكايات تحت شجرة الغاف»

يشارك معهد الشارقة للتراث في فعالية ((حكايات تحت شجرة الغاف))، التي ينظمها مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض، طوال ليالي شهر رمضان الفضيل في سيتي سنتر الزاهية، حيث عقدت المدرسة الدولية للحكاية باقة من البرامج المعرفية والورش التعليمية الموجهة للأطفال خلال هذه الفعالية الرمضانية الشيقة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، على التزام المعهد بدعم الفعاليات والأنشطة التي تعزز ثقافة الطفل وتصقل معارفه المختلفة وبما يسهم في ترسيخ الوعي لديه وبناء شخصيته وتوثيق ارتباطه بمجتمعه وتاريخه، لافتاً إلى أهمية الحكايات التراثية والقصص الشعبية في صون الهوية وزرع القيم والمبادئ الأصيلة في نفوس الأطفال.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز المسلم عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من خلال تبني وتنفيذ البرامج والمشاريع والمسابقات النوعية للأطفال والشباب بهدف تنمية معارفهم والارتقاء بشخصياتهم القيادية وتأهيل قدراتهم على العمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح رئيس معهد الشارقة للتراث أن المدرسة الدولية للحكاية تقوم بجهد نوعي ووافر في سبيل المحافظة على الموروث الحكائي الشفوي وفنون السرد المرتبطة به، وتيسير سبل نشره ووصوله إلى مختلف الفئات والشرائح المجتمعية بمن فيها الأطفال، مع الاستفادة في هذا الجانب من كنوز الموروث الشفوي العالمي.

من جانبها، قالت إسراء عبدالله الملا، مدير المدرسة الدولية للحكاية إن الأنشطة والورش وجلسات الحكواتي والحكايات الخرافية والعروض المسرحية الأسبوعية التي ضمتها فعالية (حكايات تحت شجرة الغاف) شهدت إقبالاً لافتاً من الأطفال والشباب وتميزت بأسلوبها الجاذب وأدائها المعبر.