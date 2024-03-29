«تيك توك» تعزز روح الإبداع والترابط الاجتماعي في رمضان

أعلنت ((تيك توك))، منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالمياً، عن إطلاق دليل شامل لمجتمعها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحت شعار ((دور على تيك توك))، حيث أصبحت المنصة جزءاً أساسياً من الروتين اليومي للمجتمع خلال الشهر الفضيل.

وتطلق المنصة كل عام، سلسلة من الهاشتاغات التي تلبي احتياجاتهم التي تتنوع من وقت لآخر خلال اليوم الرمضاني. وهذا العام، تم إطلاق وتصنيف الهاشتاغات على المنصة بشكل يسهل وصول المجتمع لها والاستمتاع بمشاهدتها على مدار اليوم.

ويتضمن دليل ((تيك توك)) مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمشاركات التي تسمح للمجتمع بالاستمتاع بتجارب فريدة ومشاركتها مع مجتمع تيك توك، سواءً كانوا يبحثون عن وصفات جديدة للإفطار والسحور أو عن موضوعات هادفة وتحفيزية، والمحتوى الدرامي والترفيهي مثل المقاطع الكوميدية الخفيفة.

هاشتاغ

من أهم الهاشتاغات الرمضانية التي أطلقتها تيك توك #رمضان_2024، لتسهيل البحث عن المحتوى الترفيهي والدرامي، ومشاركة التجارب والآراء حول أفضل المسلسلات والإعلانات هذا العام، وتقديم وصفات طعام سهلة وصحية، ومقترحات لتزيين المنزل بأساليب مبتكرة.

ويتضمن الهاشتاغ أيضاً موضوعات متعلقة بعالم الموضة والأزياء، والنصائح الصحية للحفاظ على الصحة خلال رمضان. كما يتم نشر أيضاً مقاطع قصيرة من أشهر المسلسلات التلفزيونية، لتسليط الضوء على أبرز الأحداث والمواقف الدرامية التي لاقت شهرة وانتشاراً واسعاً، كما تُقدم أهم وصفات الطعام المناسبة لكل بيت وميزانية وكذلك وصفات خاصة بتجمعات ولمة رمضان.

ولا يقتصر الأمر على الترفيه والدراما فقط، فالشهر الفضيل هو أهم موسم للتواصل والترابط الاجتماعي طوال العام، حيث يسعى مجتمع تيك توك للتعرف على الأنشطة التي يقوم به الأقارب والأصدقاء والزملاء على مدار اليوم الرمضاني، ولهذا أطلقت تيك توك #تجهيزات_رمضان، الذي يتضمن مقاطع فيديو لاستعدادات رمضان، ومشاركة أجمل اللحظات مثل تعليق زينة رمضان والتسوق وفيديوهات للأجواء الرمضانية في الشوارع قبل وبعد الإفطار والسهرات الرمضانية الممتعة.

ولمحبي الطعام والوصفات الجديدة والأطباق الرمضانية الشهيرة، أطلقت المنصة #اطبخ_على_تيك_توك و#اقتراحات_مطاعم، ويتضمنان أشهى الوصفات والأطباق الرمضانية والأماكن التي يقترحها المجتمع للإفطار والسحور، وأهم النصائح للمآدب والعزومات بطرق اقتصادية وذكية.

ولأن شهر رمضان مختلف بكل المقاييس عن بقية الشهور، بما في ذلك زيارة الأهل والأصدقاء وغيرها من الأنشطة، تم إطلاق #WhatToWear و#تيك_توك_صالون، ويقدمان نصائح الموضة والملابس خلال رمضان لأهم صناع المحتوى على المنصة، لاختيار الملابس الخاصة بالمناسبات الرمضانية.

إن تناول الطعام والشراب بعد ساعات طويلة من الصوم يتطلب العناية بالصحة والجسم خلال رمضان، لذلك لم تنس تيك توك الاهتمام بصحتك خلال الشهر الفضيل، حيث أطلقنا #صحتك_في_رمضان والذي يتيح وصفات صحية ولذيذة لتناول الإفطار والسحور، ما يضمن لهم صوماً صحياً دون إرهاق، هذا بالإضافة لبعض التمارين الرياضية والتوجيهات الصحية للمساعدة في الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الشهر الفضيل.

وتشكل الدراما الرمضانية، جزءاً مهماً من اليوم الرمضاني، حيث يعرض هذا العام أكثر من 45 مسلسلاً درامياً وبرنامجاً متنوعاً.

ولهذا يمكن لصناع المحتوى على منصة تيك توك التعبير عن آرائهم حول المسلسلات والإعلانات الرمضانية، ومناقشة وتبادل الآراء حول أفضل المسلسلات لمشاهدتها خلال الشهر الكريم باستخدام #اتفرج_على_تيك_توك، ما يسهم في توجيه بقية المشاهدين للمحتوى الأجدر بالمشاهدة والمتابعة على مدار الشهر.

أما هاشتاغ #ألعاب_وجيمز فيُتيح معرفة آخر الألعاب الإلكترونية ونصائح حول أفضل الألعاب، لتشجيع محبي الألعاب لتشجيع محبي الألعاب على المشاركة والتفاعل واكتساب المزيد من المعرفة والتجارب.

ويتضمن دليل هذا العام أيضاً #WhereToVisit و#TravelTikTok لتعريف محبي السفر والسياحة والتجول بأهم الوجهات السياحية المميزة خلال أيام العيد، وأفضل الفنادق والأماكن السياحية في هذه الفترة الخاصة من العام.

خاصية

من ناحية أخرى، تتضمن المنصة خاصية البث المباشر LIVE خلال شهر رمضان، والتي تضم أقساماً مختلفة تلبي جميع الأذواق، مثل: البث المباشر للمحتوى الخاص بنمط الحياة والسفر تحت عنوان ((رمضانياتي))، وتتضمن توصيات لأفضل الأطباق وأماكن الإفطار والسحور وتقاليد التجمعات العائلية في رمضان، ووجهات عطلة عيد الفطر المبارك، ويُعرض يومياً لمدة ساعة.

أما البث الثاني فيتعلق بالطعام والطبخ تحت عنوان ((مطبخ رمضان))، حيث يمكن البحث فيه عن تحضير الوجبات الرمضانية والمشاركة فيها، ويعرض يومياً لمدة ساعة أيضاً.

ولمحبي الأزياء والموضة، هناك بث أسبوعي لمدة ساعة بعنوان ((أزياء رمضان)) تشاهد من خلاله الأزياء الرمضانية المميزة وأهم نصائح للأزياء والموضة.

ولكل من يريد المحافظة على لياقته البدنية والمداومة على ممارسة الرياضة، هناك بث حي تحت عنوان ((صوم نشيط)) لعرض روتين الرياضة خلال الصوم، والتمارين المنزلية، ونصائح للنشاط والحيوية على مدار اليوم، ويُعرض هذا البث مرة في الأسبوع لمدة ساعة، وأخيراً بث ((رمضان الصحي)) والذي يُعرض كل يوم لمدة ساعة ويتضمن نصائح وإرشادات عن التغذية والأكل الصحي، والعادات والحياة الصحية.

ويُعد شهر رمضان المبارك، فرصة ذهبية لكي تشارك منصة تيك توك مع مجتمعها هذا الوقت الرائع من العام، حيث تصبح المنصة جزءاً لا يتجزأ من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية خلال الشهر الفضيل، والتواصل مع الجميع باستمرار ومن خلال مجتمعات المنصة المختلفة.