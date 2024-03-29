«ليكول» العالمية تختار حي دبي للتصميم مقراً إقليمياً دائماً

تستعد ((ليكول))، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، لافتتاح مقر رسمي لها في الشرق الأوسط خلال أبريل المقبل، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.

وسيبدأ مقر ليكول الجديد (الواقع في المبنى 10 في حي دبي للتصميم)، تحت إشراف الفنانة كونستانس غيسيه، المصممة العالمية ومهندسة الديكور الداخلي والمصممة السينوغرافية المعروفة، برنامج دوراته التدريبية الموجهة لعشاق المجوهرات والمبتدئين ابتداءً من أبريل المقبل، حيث تركّز هذه الدورات على تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وبراعة تقنيات صناعة المجوهرات، ويشرف عليها ويديرها خبراء شغوفون من مؤرخي الفن وعلماء الأحجار الكريمة والصاغة والحرفيون. وبالإضافة إلى الدورات التدريبية، تقدم ليكول أنشطة متنوعة لتعريف الجمهور بجميع جوانب ثقافة المجوهرات، بما في ذلك المعارض، والكتب، وورش عمل الأطفال، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والندوات الحية، والحوارات عبر الإنترنت.

كما أنّ مقر ليكول الشرق الأوسط الجديد سيضم مساحة عرض ومتجر كتب ومكتبة مطالعة مخصصة لعالم المجوهرات.

ريادة

وقالت خديجة البستكي: ((تعد ليكول من المؤسسات الرائدة عالمياً في تنمية المهارات والمواهب في مجالات الإبداع، حيث تحرص على توثيق التعاون والتفاعل بين المواهب الإبداعية، إذ تقدم لمحبي التصميم المبتدئين فرصة التعبير عن أفكارهم وتفضيلاتهم بشكل إبداعي، في ظل تمكينهم من تعلم مهارات جديدة تحت إشراف نخبة بارزة من الخبراء، نحن على ثقة بأن المقر الجديد لمدرسة ليكول في حي دبي للتصميم سيسهم في تعزيز وإثراء المشهد الإبداعي بفضل ما يقدمه من مجموعة متنوعة وغنية من البرامج والمعارض المُلهمة للفنانين والمصممين والمبتكرين ورواد الأعمال، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للإبداع وملتقى للمبدعين والمبتكرين والمتخصصين على حد سواء)).

وقالت ليز ماكدونالد، رئيسة مدرسة ليكول: ((نحن سعداء بافتتاح مقر ليكول الدائم الجديد في حي دبي للتصميم النابض بالحياة)).

كما قالت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط: ((سيوفر برنامج أنشطتنا، من دورات تدريبية وندوات ومعارض، العديد من الفرص للتبادل بين الثقافات في منطقة كل شيء فيها ممكن)).

وفي هذه المناسبة، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، بأن تنمية المهارات في مختلف مجالات الإبداع وبناء مجتمعات محلية قائمة على التعاون والتفاعل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد إبداعي يمتاز بالمرونة والقدرة على التكيف.