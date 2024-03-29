«الكوميكس» و«الأنيميشن» صانعا الدهشة وناقلا الرسائل الإنسانية

عالم من الدهشة تصنعه مجموعة من القصص المصورة ((الكوميكس))، أو الرسومات المتحركة ((الأنيميشن))، لتصنع للقارئ أو المشاهد قصصاً تحكي وتوجه رسائل وتخاطب الفئات العمرية كافة، ليطلق عليه اسم ((الفن التاسع)) عن جدارة، ولتتسابق الصور والمسلسلات على زراعة المعاني والقيم الإنسانية ونشر التوعية في المجتمع.

موسيقى وحركة

((البيان)) التقت الفنان التشكيلي ورسام القصص المصورة، محمد توفيق، الذي أوضح بأن قوة ((الكوميكس)) و((الرسوم المتحركة)) في نقل المواضيع المختلفة وتقديم علاج، أو حتى تسليط الضوء على بعض المشكلات في المجتمع، لا يمكن إنكارها. وقال: ((الكوميكس)) و((الأنيميشن)) يستخدمان عادة أساليب توضيحية بسيطة ومشوقة تجذب الانتباه وتسهل فهم المفاهيم المعقدة، من خلال دمجها مع عناصر أخرى جذابة مثل الموسيقي والحركة والدراما والإخراج المبدع والذكي. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام القصص المصورة والرسوم المتحركة لشرح مفاهيم علمية معقدة بطريقة مبسطة وممتعة للأطفال والشباب. كما يمكن استخدامها لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة مثل التسامح، والتعايش، وحقوق الإنسان، والتنوع الثقافي، والعدالة الاجتماعية.

وأضاف: يمكن استخدامهما أيضاً كأداة لتوعية الجمهور بمشاكل مجتمعية، مثل التلوث البيئي، والفقر، والعنف، وغيرها، وأيضاً لتوجيه رسائل إيجابية وحلول بناءة لهذه المشكلات، وبشكل عام، يمكن القول إن ((الكوميكس)) و((الأنيميشن)) لهما دور مهم في تعزيز التواصل ونقل المعرفة والوعي في المجتمعات بطريقة مبتكرة وجذابة.

خطف أنظار

وفي السياق نفسه، تحدثت مايا فداوي، التي تعمل رسامة تصويرية محترفة، عن استسهال وصول الفيديوهات لكل الناس بشكل دائم وعلى مدار الساعة، لذلك يأتي فيلم ((الانيميشن)) أو قصة ((الكوميك)) ليخطفا الأنظار والانتباه، بسبب صعوبة صناعة هذا النوع من الفنون، فيقف المشاهد لحظة تأمل أثناء مشاهدته للمسلسلات الكرتونية، وبسبب الحب الفطري لهذا النوع من الفنون الذي يعيد المشاهد إلى طفولته، ولذلك، من الذكاء أن تحمل هذه الأعمال رسالة غير مباشرة، وتطرح أفكاراً مهمة، كما أن الاقتباس من الغرب، هي طريقة سهلة لإنتاج أي عمل في مدة زمنية قصيرة.

عرض معلومات

وتحدث الرسام والمؤلف المعني بأدب وفنون الأطفال واليافعين، خالد عبدالعزيز رزق قائلاً: القصص المصورة والرسوم المتحركة هما أهم وسيلة أدبية في عرض المعلومة أو الرسالة المطلوبة، خاصة في العصر الحديث، ودليل ذلك انتشار ((الكوميكس)) القصصي في مواقع التواصل، حتى لو كانت ((الكوميكس)) مصنوعة من مجموعة من الصور، وليس الرسم، كما أن الرسم بألوانه يعطي القدرة على قراءة وفهم الصورة من الوهلة الأولى، وهي الأهم، حتى وإن كانت أبيض وأسود فقط، إذ إن الألوان والعناصر الفنية بشكل عام ما هي إلا خدمة لفهم الصورة بشكل سلس، وليست هدفاً بحد ذاتها.

وأكد رزق، أن الصوت فعلاً هو العنصر الأهم في ((الانيميشن))، وتأكيداً لأهميته يمكن ملاحظة المشاهد الثابتة في ((الانيميشن)) كيف يستطيع إقناعنا الصوت أنها تتحرك.