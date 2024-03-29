«مدفع الإفطار».. باقات محبة ورحمة عبر قنوات «دبي للإعلام»

حضور لافت يحظى به برنامج ((مدفع الإفطار)) في قلوب الناس، حيث تحول إلى تقليد يترقبه الجمهور كل عام على شاشات قنوات ((دبي للإعلام))، ليبدو البرنامج بمثابة حلقة وصل مهمة على أرض دبي، حيث نجح في دخول البيوت قبل موعد الإفطار، موحداً الجميع في حضوره، فتشخص الأبصار نحوه بانتظار إطلاقه ليشكل ذلك إيذاناً بدخول وقت الإفطار، ما يعكس حرص ((دبي للإعلام)) على الحفاظ على هذا التقليد والأجواء الرمضانية الدينية التي تميز المجتمع المحلي.

7 مدافع

وفي رمضان هذا العام، وفرت القيادة العامة لشرطة دبي 7 مدافع ثابتة تم توزيعها في 7 مناطق رئيسية حول دبي، وتتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، وفندق فيدا الخور بكريك هاربر، وبرج خليفة، ومنطقة ((أب تاون)) مردف، وفيستيفال سيتي، ونُزل حتا، في حين سيتنقل ((مدفع رحال)) بين 13 منطقة على مستوى الإمارة طيلة أيام الشهر الكريم، ومن بينها مسجد السطوة الكبير، وند الشبا ممشى الغاف، ومجلس أم سقيم، وحديقة زعبيل، ومجلس الخوانيج، ومركز دبي المالي، وغيرها.

وعلى مدار سنوات طوال سكن مدفع الإفطار ذاكرة جمهور قنوات ((دبي للإعلام)) وحافظ على موعد ثابت معهم، ليطل عليهم محملاً بباقات من الخير والرحمة والكثير من البهجة، ففي حضرته تجتمع العائلات وسكان الإمارة على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، للاستمتاع بأجواء الشهر الكريم وروحانيته، فيما يتمكن الأطفال من التفاعل مع الفقرات الخاصة التي تقدمها لهم مختلف شخصيات ((شعبية الكرتون))، ومسلسل ((وديمة وحليمة))، وبرنامج ((المفتش فصيح))، والتي تعرض على شاشة ((قناة سما دبي))، إلى جانب قيام طواقم ((دبي للإعلام))، بالتعاون مع شركة ((لايك هوم))، بتوزيع وجبات الإفطار على الحضور.

احتفاء

وأكد حامد بن كرم، مدير أول برامج في قناة ((سما دبي))، أن ((دبي للإعلام)) تولي فقرة مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك، لما يمثله ذلك من إحياء للعادات والتقاليد المحلية الأصيلة.

وقال: تحرص ((دبي للإعلام)) بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي على نقل فعاليات إطلاق مدفع الإفطار في بث حي ومباشر، وما يرافق ذلك من أجواء روحانية تسهم في تعزيز القيم الاجتماعية والتلاحم بين كافة أفراد المجتمع.

وأشار بن كرم، إلى أن هذه الفقرة تمثل فرصة مهمة للاحتفاء بالتراث المحلي وأصالته، كما يمنح زوار دبي فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما تحمله من قيم وتسامح وعطاء ومحبة.

ونوه بن كرم، إلى سعي ((دبي للإعلام)) من خلال تغطيتها لفعاليات ((مدفع رحال))، إلى توفير تجارب استثنائية لجمهورها، ما يجسد توجهاتها بأن تكون ((الأقرب إلى الجمهور)).