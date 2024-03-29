سباق «دي إكس بي سنو ران» 19 مايو

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الدورة الخامسة من سباق دي إكس بي سنو ران في 19 مايو المقبل في تجربة جري فريدة بعيداً عن حرارة الصيف، حيث يجتاز المشاركون تضاريس سكي دبي في درجة حرارة ((-4)) مئوية وتستقبل الفعالية العائلية هذا العام فئة عمرية من 13 حتى 70 عاماً ضمن فئتَي الأفراد والمجموعات، فضلاً عن فرق الشركات،ويمكن للمتسابقين اختيار مسافة 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات، بشكل فردي أو ضمن فرقٍ من خمسة أشخاص لتحدي الفرق الأخرى،ويحصل كل شخص يعبر خط النهاية على ميدالية تذكارية،كما يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على جوائز مميزة،وسيكون باب التسجيل مفتوحاً حتى 16 مايو.
وانطلقت الدورة الأولى من سباق دي إكس بي سنو ران في عام 2020،وتحوّل إلى فعالية سنوية بعد الإقبال الكبير الذي شهده، وحققت دورة العام الماضي رقماً قياسياً وصل إلى 600 رياضي من 55 جنسية.
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