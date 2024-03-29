سباق «دي إكس بي سنو ران» 19 مايو

يستضيف سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الدورة الخامسة من سباق دي إكس بي سنو ران في 19 مايو المقبل في تجربة جري فريدة بعيداً عن حرارة الصيف، حيث يجتاز المشاركون تضاريس سكي دبي في درجة حرارة ((-4)) مئوية وتستقبل الفعالية العائلية هذا العام فئة عمرية من 13 حتى 70 عاماً ضمن فئتَي الأفراد والمجموعات، فضلاً عن فرق الشركات،ويمكن للمتسابقين اختيار مسافة 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات، بشكل فردي أو ضمن فرقٍ من خمسة أشخاص لتحدي الفرق الأخرى،ويحصل كل شخص يعبر خط النهاية على ميدالية تذكارية،كما يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على جوائز مميزة،وسيكون باب التسجيل مفتوحاً حتى 16 مايو.

وانطلقت الدورة الأولى من سباق دي إكس بي سنو ران في عام 2020،وتحوّل إلى فعالية سنوية بعد الإقبال الكبير الذي شهده، وحققت دورة العام الماضي رقماً قياسياً وصل إلى 600 رياضي من 55 جنسية.

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