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العروبة يواجه يونايتد وقمة بين الظفرة ودبا الفجيرة اليوم

3/29/2024 7:18:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام في العاشرة مساء اليوم 4 مباريات في الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، ويستضيف الظفرة فريق دبا الفجيرة في مباراة قمة، ويحل العروبة المتصدر ضيفاً على يونايتد، فيما يواجه غلف أف سي فريق الذيد، ويلتقي غلف يونايتد مع سيتي.

وفي أبرز مواجهات الليلة سيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الظفرة وضيفه ((النواخذة)) من أجل تحقيق الانتصار وتضييق الخناق على دبا الحصن الوصيف، ويملك الظفرة صاحب الأرض 40 نقطة في المركز الرابع في وقت يملك منافسه 42 نقطة ثالثاً.

ولن تكون مهمة العروبة المتصدر برصيد 58 نقطة سهلة أمام يونايتد الخامس برصيد 39 نقطة . يبحث سيتي عن الفوز والتمسك بأمل البقاء في دوري ((الهواة))، إذ يحل ضيفاً على غلف يونايتد والذي لا يبتعد أيضاً عن مناطق الهبوط، ويملك غلف يونايتد 21 نقطة ولسيتي 10 نقاط. وفي مباراة رابعة يواجه غلف إف سي الثالث عشر برصيد 21 نقطة ضيفه الذيد الثاني عشر بـ26 نقطة ويسعى كل منهما إلى الفوز وتحسين موقفه.

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