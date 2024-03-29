الوصل لتعزيز الصدارة أمام خورفكان الليلة

تختتم، في العاشرة مساء اليوم، مباريات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي الوصل مع خورفكان باستاد زعبيل، والعين مع الشارقة باستاد هزاع بن زايد، والبطائح مع الجزيرة باستاد خالد بن محمد.

ويسعى الوصل إلى تعزيز صدارته للدوري، بينما يتطلع خورفكان إلى إحداث المفاجأة وإلحاق الهزيمة بالوصل المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، ضرورة مواجهة خورفكان بتركيز عالٍ، بعدما خسر الوصل نقطتين مهمتين في الدور الأول للدوري بالتعادل 3 - 3.

وقال المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، مدرب خورفكان، إن تحضيرات الفريق سارت بصورة جيدة، وإنه لمس الإصرار من اللاعبين لخوض المباراة من أجل الفوز.

العين × الشارقة

ويحل الشارقة ضيفاً على العين في مباراة قمة وسهرة رمضانية كروية صعبة على الفريقين، فيما يغيب عن الشارقة مدربه كوزمين، لإيقافه من لجنة الانضباط ليقود الفريق مساعده كاتلين.

ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 27 نقطة، ويسعى لرد اعتباره بعد خسارته بالدور الأول 2 - 3، والعودة لسكة الانتصارات بعد تعادله أمام النصر في الجولة الماضية.

ويأمل العين الوصيف برصيد 34 نقطة، والمنتشي بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في متابعة نتائجه القوية في مختلف المسابقات. وينتظر أن يعود إلى صفوف الفريق نجمه لابا كودجو، بعد تعافيه من الإصابة.

ويتفوق العين على الشارقة في عدد الانتصارات على مستوي دوري المحترفين، برصيد 13 فوزاً للعين مقابل 6 للشارقة.

وأكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق وقال: ندرك أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام فريق جيد ويضم عناصر مميزة، ولكن بالمقابل لدينا لاعبين مميزين ونحن جاهزون لتعزيز رصيد نقاطنا لأننا ما زلنا نؤمن بحظوظنا في المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وحول تجديد تعاقده مع العين في هذا التوقيت، قال: أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في الإمارات وتحديداً مع نادي العين، ولا أفضل الحديث عن تجديد العقد لأن تركيزي منصب على مضاعفة الجهود لمتابعة النتائج الإيجابية، نحن بحاجة إلى جمهور العين لأنهم يعتبرون لاعباً إضافياً يعزز من قوة الفريق .

وقال المدرب كاتلين: الشارقة يواجه اختباراً صعباً أمام فريق كبير ونسعى أن نقدم مباراة جميلة وممتعة وفترة التوقف أفادتنا في استعادة جهود بعض اللاعبين المصابين.

البطائح × الجزيرة

ويستضيف استاد خالد بن محمد في الشارقة، مباراة البطائح وضيفه الجزيرة، ويسعى ((الراقي)) إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس في البطولة بعدما حصد 19 نقطة من 15 مباراة قادته إلى المركز الثامن خلف ((فخر أبوظبي)) السابع برصيد 21 نقطة، والذي يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات.

وبعيداً عن صراع المراكز في مواجهة الفريقين، فإن اللقاء يحمل الذكريات لمدرب الجزيرة الروماني ميريل رادوي، الذي يعود إلى بيته القديم لمواجهة فريقه السابق.

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