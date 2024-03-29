«الشؤون القانونية» بطل كأس منصور بن زايد لكرة القدم

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توّج معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، مساء أول من أمس، فريق ((مكتب الشؤون القانونية)) بلقب النسخة الـ 11 من بطولة ((كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024))، حيث فاز ((مكتب الشؤون القانونية)) في المباراة النهائية على ((دائرة القضاء)) بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي أُقيمت على الملعب الخارجي لـ((فندق قصر الإمارات)) بأبوظبي.

حضر حفل الختام والتتويج معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الديوان والشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي.

وثمّن معالي أحمد محمد الحميري، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، مشيداً بدعم سموه الدائم لقطاع الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية في الدولة. وأشار معاليه، إلى أهمية هذه البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، بما يُسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وتقوية الروابط الاجتماعية وضمان استدامتها بين الموظفين، وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع.

وهنّأ معاليه، فريق ((مكتب الشؤون القانونية)) للفوز بالبطولة، متمنياً حظاً أوفر لجميع الفرق المشاركة. وأشاد معاليه، بجهود اللجنة المنظمة وجميع الجهات المعنية لإنجاح البطولة، وشكرهم على حُسن التنظيم، معرباً عن تقديره للمستوى الفني الذي ظهرت به البطولة والروح الرياضية الإيجابية التي اتسمت بها المنافسات.

ونال ((دائرة القضاء)) المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حصل ((مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي)) على المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد فوزه على ((هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية)) بهدفيْن لهدف في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية. وكرمت اللجنة المنظمة، الرعاة الرسميين للبطولة، ((شركة رويال جت))، و((فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال))، و((شركة مركاتور للسياحة والسفر))، إلى جانب ((أروما دي لاموري)) للعطور التي قدمت جائزة رجل المباراة خلال منافسات البطولة.

وحصل أكثم سمير، نجم فريق دائرة القضاء، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما ذهبت جائزة الهداف إلى عبدالرحمن جمال، مهاجم فريق مكتب الشؤون القانونية، ونال زميله في الفريق أحمد سعيد، جائزة أفضل حارس مرمى، فيما حصل ماجد عبدالله الهرمودي، من فريق ((المركز الوطني للمناصحة))، على جائزة أفضل إداري. يذكر أن النسخة الـ 11 شهدت مشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني إلى ربع النهائي، في حين أشرف على المواجهات نخبة من أفضل الحكام الدوليين، وأدار المباراة النهائية عمر آل علي وأحمد سالم.

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