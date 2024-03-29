النصر مع شرودر لا يخسر على استاد آل مكتوم

شهد فريق النصر نقلة إيجابية كبيرة مع مدربه الهولندي ألفريد شرودر، الذي قاده أول من أمس لتحقيق فوزه السابع في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بتغلبه على حتا بهدف دون رد، ليواصل ((العميد)) حصد النتائج الرائعة منذ تولي شرودر مهمة الإشراف عليه خلفاً للصربي غوران. واستعاد النصر في عهد شرودر صورته الحقيقية وشخصيته القوية، كأحد أقوى وأفضل الفرق في الدوري، وبات رقماً صعباً وأحد المرشحين البارزين للمنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقاد المدرب الهولندي النصر في 11 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات حقق فيها 7 انتصارات، فيما خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، لكن اللافت في نتائج النصر مع شرودر أنه أصبح لا يخسر على استاد آل مكتوم مهما كان مستوى منافسيه، حيث تعادل مع الوحدة 1-1 في الجولة 9 وفاز على الإمارات في الجولة 12 وفاز على خورفكان في الكأس، وعلى بني ياس في الجولة 15 وعلى حتا في الجولة الأخيرة. وأكد شرودر، أنه حرص على تطوير أداء الفريق الجماعي والاستفادة من جميع اللاعبين وتوظيفهم بالشكل الصحيح، وإيجاد الحلول المناسبة لتخطي مشكلة الغيابات، خصوصاً المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني الذي ابتعد عن الملاعب لأكثر من 6 أسابيع بداعي الإصابة.

وأوضح المدرب الهولندي، أن فريقه واصل عروضه الجيدة أمام حتا خصوصاً في الشوط الأول، حيث صنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل والتي تمكن البرتغالي يوري ميديروس من استثمار إحداها وترجمتها إلى هدف الفوز الوحيد، مشيراً إلى أن النصر تراجع قليلاً في الشوط الثاني لكنه حافظ على ثباته وتماسكه من الناحية الدفاعية وتمكن من الخروج بفوز ثمين للتقدم في جدول الترتيب.

وقال شرودر: منذ أن جئت إلى النصر عملنا بجهد كبير من أجل الوصول إلى ما نحن عليه الآن، ومن الرائع أن نشاهد الفريق يحقق هذه السلسلة من النتائج الإيجابية، ما يعني أننا نسير على الطريق الصحيح. وصرح شرودر، أن من المهم تحقيق الانتصارات على فرق مثل حتا والإمارات وبني ياس، من أجل التقدم إلى أعلى جدول الترتيب.

بدوره، أكد علي عباس، مدير فريق النصر، أن الفوز على حتا جاء ليؤكد النتائج الجيدة التي يحصدها ((العميد)) منذ تولي شرودر مهمة التدريب، مثنياً على الروح القتالية للاعبين وعلى قدرة الفريق على التسجيل في غياب مهاجمه الأساسي غابياديني.

من جهته، اعترف الصربي نيناد فانيك، مدرب حتا، بأن فريقه يعاني من وضع معقد في أسفل الجدول بسبب غيابه عن الانتصارات منذ فترة طويلة.

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