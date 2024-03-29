«شرطة دبي» يحتفظ بلقب «سلة الكراسي» في دورة ند الشبا الرياضية

نجح فريق شرطة دبي في الاحتفاظ بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية))؛ الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام سنوياً تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتختتم منافساتها غداً بنهائي بطولة الكرة الطائرة.

وحقق فريق شرطة دبي، فوزاً مثيراً على فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي بفارق نقطة واحدة فقط 60 – 61، في مباراة متكافئة شهدت مستوى فنياً قوياً. وتسابق الفريقان نقطة بنقطة حتى الدقيقة الأخيرة، لينجح في النهاية شرطة دبي من حسمها بطريقة مثيرة ويحسم اللقب، فيما حصل فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على الميدالية الفضية، بعدما أحرز فريق مركز دبي لخدمات الإسعاف على الميدالية البرونزية بتغلبه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث التي انتهت بنتيجة 43 – 32.

وقام سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، بتكريم الفائزين في بطولات كرة السلة على الكراسي المتحركة، وسباق الدراجات الهوائية والجري وتحدي الموانع، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة. كما شارك في التكريم حسن المزروعي، مدير الدورة، وعبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات المجمعات والمناطق الحرة في دي بي ورلد – دول مجلس التعاون الخليجي، ووليد الشيباني مدير نادي بلدية دبي، ومحمد علي الكمزاري، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في أوقاف دبي.وحضر حفل التكريم ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم السفير الوطني لمنظمة اليونسف، وعضو اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في حكومة دبي.

وعبر العصيمي، عن سعادته بما تحققه بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة من نجاحات مستمرة منذ إطلاقها ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، التي لعبت دوراً مهماً في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، بفضل مبادراتها وفعالياتها المتنوعة، كما أن شعارها ((قدرات لا حدود لها)) يعكس طموحاتهم وأحلامهم.

دعم

وأكد جاسم النقبي، لاعب فريق شرطة دبي، أن دورة ند الشبا قدمت أجمل صورة لدعم أصحاب الهمم، مثمناً حرص اللجنة المنظمة على إفساح المجال أمامهم للمشاركة في أكثر من لعبة على غرار كرة السلة على الكراسي المتحركة والدراجات الهوائية وقال: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه لأصحاب الهمم، ونحن سعداء بالنجاح الذي حققته بطولة كرة السلة، ولا خاسر بيننا، كلنا فائزون.

وأكد عبدالله سعيد، لاعب فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي، أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً، وأن جميع اللاعبين استمتعوا باللعب وقضاء أوقات جميلة معاً طيلة التصفيات، وصولاً إلى المباراة النهائية التي جاءت مثيرة.

وأضاف: مستوى البطولة واللاعبين يتطور من نسخة إلى أخرى، ونحن ندين بالجميل إلى دورة ند الشبا التي قدمت لنا الكثير من الدعم والاهتمام.

من جهة أخرى، تختتم الليلة بطولة البادل والتي سجلت مشاركة أكثر من 600 لاعب من داخل الدولة وخارجها من مختلف التصنيفات والمستويات الفنية والذين تنافسوا ضمن 5 فئات محلية وفئة دولية.

واختتمت أمس، منافسات بطولة شد الحبل التي شهدت بدورها إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تعد هذه الرياضة من الألعاب الشعبية الشهيرة في الإمارات.

وأثنى المشاركون على إضافتها ضمن قائمة الألعاب، حيث أضفت المزيد من المتعة والحماس بينهم، كما أنها خطوة مهمة لإعادة الاعتبار لهذا النوع من الألعاب الشعبية التي تجد إقبالاً كبيراً من المقيمين.

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