«فيكتوري 4» بطل سباق الزمن في مونديال «الفورمولا 1» بفيتنام

فاز زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، بالمركز الأول في تصفيات أفضل زمن لجائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة ((فورمولا 1)) الجولة الثانية من بطولة العالم 2024 التي انطلقت في مقاطعة كوي نون-بينه دينه، بمشاركة نخبة الفرق العالمية يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وسيكون زورق فيكتوري 4، أول المنطلقين في السباق الرئيسي لجائزة فيتنام غداً، ما يجعله مرشحاً فوق العادة لانتزاع المركز الأول في الجولة وتحقيق اللقب للمرة الأولى.

وسجل زورق فيكتوري 4، أفضل زمن في المرحلة الثالثة من تصفيات أفضل زمن والتي شاركت فيها 6 زوارق مسجلاً توقيتاً قدره 43.657 ثانية هي إجمالي المدة التي احتاجها لقطع لفة السباق الواحدة والتي وصل طولها إلى 2086 متراً، متقدماً على زورق فيتنام 1 بقيادة جوناس اندرسون (الثاني)، وزورق فيتنام 2 بقيادة ستيفان اراند (الثالث)، وزورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويات (الرابع)، وزورق الصين 7 بقيادة بيتر مورين (الخامس)، وزورق النرويج 77 بقيادة بارتيك مارزليك (السادس).

وكانت التصفية الأولى من سباق أفضل زمن قد شهدت انقلاب زورق (أبو ظبي 6) بقيادة ألبرتو كمبراتو ، ما أدى لانسحابه من سباق الزمن، في حين أنهى زورق)) أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، التصفيات الأولى في المركز العاشر ليتأهل للتصفية الثانية، وفي التصفية الثانية حل في المركز العاشر ليبتعد عن الوصول إلى التصفية الحاسمة والأخيرة.

واعتلى قائد زورق فيكتوري 4 أريك ستارك، بانتصاره في أولى مراحل جائزة فيتنام، صدارة الترتيب العام لمنافسات أفضل زمن رافعاً رصيده إلى 35 نقطة وهو نفس رصيد مواطنه جوناس اندرسون قائد زورق فيتنام 1، والذي حل ثانياً في تصفيات أفضل زمن في الجولة الثانية.

ويقام اليوم، سباق السبرينت على مسار يبلغ طوله 1903 أمتار تتوزع على 6 بوابات هوائية وهي المرحلة الجديدة التي تمت إضافتها للبطولة.

من ناحية أخرى، التقى بدر المطروشي، سفير الدولة لدى فيتنام، بالفرق الإماراتية المشاركة في الجولة الثانية، وحرص على تقديم المؤازرة والدعم لها.

وأبدى أريك ستارك، سعادته الكبيرة بالانتصار، مؤكداً أنه يعيش فترة رائعة مع الفيكتوري وفريق عمله المميز، ما ساعده على التركيز داخل مسار السباق من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة وقال: كان النجاح حليفاً لنا في المرحلة الأولى وما يزال باب التنافس مستمراً من خلال سباق السرعة (السبرنت) اليوم ثم السباق الرئيسي غداً.

كما أكد أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس الوفد في فيتنام، أن النتيجة التي حققها زورق فيكتوري 4 أكثر من رائعة، تمنح أريك ستارك المزيد من الحوافز للمضي قدماً نحو معانقة لقب الجائزة الكبرى للمرة الأولى.

وشارك في المرحلة الأولى وتصفيات أفضل زمن، بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم، ولم يحالفه التوفيق في تسجيل توقيت يمكنه من العبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات، مكتفياً بالمشاركة في المرحلة الأولى. وينتظر أن يقدم الفهيم مستوى متميزاً في سباقي السرعة (السبرنت) والسباق الرئيسي.

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