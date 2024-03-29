15 ألف مطية خاضت تحدي مهرجان المرموم التراثي

شهد مهرجان المرموم التراثي ((ختامي المرموم)) الذي أقيم في دبي، نجاحاً كبيراً بعد إسدال الستار على فعالياته أول من أمس في ميدان المرموم، وسجل الحدث الخليجي السنوي مشاركة قياسية بلغت نحو 15 ألف مطية في مجمل الأشواط للمهرجان الذي اشتمل على 316 شوطاً، بواقع 76 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و240 شوطاً لهجن أبناء القبائل تنافست نخبة الهجن فيه على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل.

وتوجه علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، مما انعكس إيجاباً على سباقات الهجن العربية الأصيلة، والذي يترجمه ارتفاع أعداد المشاركين الذين يتنافسون على الفوز بأغلى الجوائز.

وكشف بن سرود في تصريحات لـ ((البيان))، عن عدد المطايا المشاركة وبلغت 15 ألف مطية منها 8 آلاف في سن الحقايق واللقايا والإيذاع لهجن أبناء القبائل، إضافة إلى المشاركات الأخرى في سن الكبار في الثنايا والحول والزمول بجانب مشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ، مشيراً إلى أنه بعد إسدال الستار على المهرجان الذي يقام لأول مرة في شهر رمضان المبارك، أثبت الحدث السنوي الكبير نجاحه بشهادة جميع المشاركين.

توجيهات

وأضاف: بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تم توزيع السباقات بصورة تناسب جميع المشاركين من داخل الدولة وخارجها مع مراعاة الفترة الزمنية وتوزيع الأيام والأشواط بكل مرونة على عدة ميادين بجانب الميدان الرئيسي ميدان المرموم، وأثبتت الفكرة نجاحها في شهر رمضان.

وأشاد المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتجاوب جميع الملاك والمضمرين خلال الحدث الذي امتد على مدار 16 يوماً، مهنئاً هجن العاصفة وهجن الرئاسة وهجن الشحانية وجميع المؤسسات الفائزة في المهرجان، كما توجه بالشكر إلى جميع المشاركين في المهرجان من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: نتقدم بالشكر لكل من شاركنا هذا الفرح الكبير، كما نشيد بتجاوب الجميع، ونشكر كل المؤسسات والشركات وكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على مجهوداتهم المميزة.

من جانبه، قال عبدالله احمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، إن المهرجان اختزل مشاهد مميزة تعكس التلاحم الرائع بين القيادة وأبناء القبائل المشاركين، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وقال: المهرجان تميز بالقوة والإثارة خاصة في اليوم الختامي بعد منافسات قوية بين هجن المؤسسات الكبيرة لأصحاب السمو الشيوخ، مثمناً جهود جميع شركاء النجاح والرعاة وكل من ساهم في نجاح العرس التراثي الخليجي في دبي.

تكريم

كرم نادي دبي لسباقات الهجن المؤسسات الحكومية والجهات الراعية والشركاء والإعلاميين، وذلك خلال مأدبة إفطار أقامها في الليسيلي بحضور علي سعيد بن سرود ، وعبدالله أحمد فرج .

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