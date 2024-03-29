إثارة اللحظات الأخيرة تفرض تعادل الوحدة وشباب الأهلي

سيطرت الإثارة على مواجهتي الوحدة وضيفه شباب الأهلي، واتحاد كلباء وعجمان ضمن الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.



وتعادل الوحدة وشباب الأهلي 3-3 في مباراة مثيرة، في استاد آل نهيان بأبوظبي، ليرفع ((العنابي)) رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، ويصل ((الفرسان)) إلى النقطة الـ 34 ولكنه خسر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب.



وسجل أهداف شباب الأهلي إيغور جيسوس (هدفان) في الدقيقتين الـ27 والـ50، ومؤنس دبور (90+5)، بينما سجل أهداف الوحدة لوكاس بيمنتا (67)، وإسماعيل مطر (83)، وعمر خريبين (90+1).



وجاءت المباراة هجومية مفتوحة من الفريقين، عامرة بالفرص والأهداف، إذ نجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق إيغور جيسوس الذي تلقى تمريرة سحرية من يوري سيزار وضعها باقتدار على يمين الحارس راشد علي، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ50 مستغلاً خطأ من دفاع الوحدة.



ونجح الوحدة في العودة في الشوط الثاني وخصوصاً بعد دخول قائد العنابي إسماعيل مطر الذي قلب الأمور لمصلحة الوحدة، بعدما ضغط أصحاب الأرض ونجحوا في تسجيل هدفين عن طريق لوكاس بيمنتا برأسية، وإسماعيل مطر الذي أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ83.



وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما تمكن عمر خريبين من تسجيل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن ((العنابي)) في طريقه لخطف نقاط المباراة، نجح مؤنس دبور في خطف هدف التعادل قبل نهاية المباراة لتستمر حالة التعادلات في مواجهات الفريقين الأخيرة في ملعب آل نهيان.



وقاد المغربي وليد أزارو فريقه عجمان إلى تحقيق الفوز على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4 - 2، وجاءت المباراة متقلبة ومثيرة طوال فتراتها وحضر في اللقاء كل شيء بدءاً من الأهداف التي وصلت إلى 6 أهداف إلى جانب البطاقات الملونة بعد طرد مدافع كلباء عبدالعزيز حمد في الدقيقة الـ57، وسجل رباعية عجمان وليد أزارو ((سوبر هاتريك)) في الدقائق الـ17، والـ65، والـ73، والـ88 فيما أحرز لكلباء كل من عبدالعزيز حمد والبرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقتين الـ26، والـ41، ليصل برصيده إلى 17 نقطة متقدماً نحو المركز العاشر ومبتعداً عن منطقة الهبوط بـ 8 نقاط ، وبقى كلباء برصيد 14 نقطة متراجعاً للمركز الـ12.

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