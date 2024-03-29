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النصر يجهّز الإيطالي غابياديني لمواجهة عجمان

3/29/2024 7:18:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استأنف المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني تدريباته مع فريق الكرة بنادي النصر بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الديربي أمام الوصل في فبراير الماضي والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب طيلة شهر ونصف الشهر، حيث غاب عن مباريات الجزيرة وبني ياس والشارقة وحتا في الدوري ومباراة خورفكان في الكأس.

ومن المنتظر أن يظهر غابياديني في صفوف العميد في المباراة المقبلة ضد عجمان في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع المقبل. وشارك المهاجم الإيطالي مع النصر في 16 مباراة في الدوري ومسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سجل فيها 10 أهداف.

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